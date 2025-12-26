في البداية: "سلّم على إسماعيل ياسين"...

في مطلع الستينيات، وأظن كان ذلك في سنة 1961، عندما زار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر المملكة المغربية من أجل حضور مؤتمر رؤساء أفريقيا. أطَلَّ موكب الزيارة في الرباط وقتها، وفيه عبد الناصر والملك المغربي محمد الخامس يقفان داخل سيارة مكشوفة، لتغص شوارع المدينة بالجماهير التي تهافتت محتشدةً كادت تحمل فيه الموكب كله على الأكتاف ترحيبًا بناصر يومها. ومن بين جمهور المحتشدين، كان رجل من بسطاء مدينة الرباط وفقرائها، يُقال إنه تسلق فوق أكتاف الحشود مقتربًا من موكب الرئيس المصري، وأخذ يصرخ ملوحًا بيده ومناديًا عبد الناصر: "يا سيادة الريّس" باللهجة المصرية وبلكنة مغربية معًا، ولما أصر الرجل على السلام على عبد الناصر أمر هذا الأخير سائق سيارته بالتوقف، ليصافح الرجل المغربي الذي عانق الريس ثم اقترب ليهمس في أذنه سائلاً إياه: متى سترجع مصر يا ريس؟ "أُريّب" أجابه عبد الناصر... "أمانة سلّم لي على إسماعيل ياسين" قال له الرجل الذي لم يجد غير عبد الناصر لينقل معه السلام إلى إسماعيل ياسين. انفجر عبد الناصر ضاحكًا، إلى حد أثارت ضحكته فضول ملك المغرب وجماهير بلده المحتشدة في معرفة بِمَ هَمس الرجل لعبد الناصر.

كان إسماعيل ياسين فنانًا وممثلًا كوميديًّا مصريًّا ذاع صيته في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وقتها تنبّه عبد الناصر إلى أهمية الفيلم والمسلسل المصريين وأثرهما على الوجدان القومي في الوطن العربي، بما يخدم مشروعه الوحدوي - الناصري. وليس صدفة أن اللهجة العامية المصرية قد تعممت في جميع أرجاء الوطن العربي من دون اللهجات العربية - القطرية الأخرى، كان ذلك بفضل الإذاعة والسينما وأعمال الشاشة المصرية التي عمّت الوطن العربي كله منذ ستينيات القرن العشرين.

كانت حكاية "سلّم على إسماعيل ياسين" أول ما تذكرناه عندما وجدنا صفحات الحسابات الشخصية، وشبكات التواصل والمواقع الإلكترونية تغص بصورة ابن قرية البعنة الأصيل الراحل محمد بكري الذي باغتنا نبأ رحيله يوم أول أمس الأربعاء. إن حقيقة وأصالة هذا الرجل وأعماله في التأصيل لعدالة القضية الفلسطينية على مدار عقود مضت، لن تطوي صفحة اسمها محمد بكري من سجل الفن الفلسطيني المعاصر.

نحن من الجيل الذي تزامن بلوغه في الداخل الفلسطيني مع اندلاع انتفاضة الأقصى "الانتفاضة الثانية" على أعتاب الألفية الثالثة. ومما ظلَّ يسترخي في ذاكرة وعينا عن ذلك المنعطف أسماء ثلاثة عشر شهيدًا من الداخل لا نعرف من أسقطهم بعد عقدين من ذاكرتنا، ومحمد الدرة، وجنين جنين. كان هذا الأخير هو من دل كثيرين منّا على اسم محمد بكري مخرج الفيلم، من قرية البعنة في الجليل الفلسطيني، فمنّا من ظلَّ يحكي مروّجًا للفيلم وبطولة مخرجه قبل أن يشاهده. إذ صار للفيلم حكايته غير الحكاية التي يتناولها عن المخيم المنكوب، خصوصًا بعد الجدل الذي دار حوله ومنع سلطات الاحتلال عرضه غير مرة، ليتحوّل "جنين جنين" إلى أحد أهم روافد السردية الوطنية لدى فلسطينيي الداخل وعبر السينما هذه المرة.

ومع أن للراحل بكري أعمالًا كثيرة، منها ما كان من إخراجه، ومنها ما قدّم فيها أدوارًا على مدار سيرته الفنية، المسرحية والسينمائية، كان آخرها فيلم "الغريب" من إخراج المخرج الجولاني أمير فخر الدين عام 2021، فيلم يحكي قصة الجولان السوري المحتل، وقد قدّم فيه الراحل دورًا رمزيًّا لرجل جولاني مُسن، يجسّد ذاكرة الجولان المنسي مؤخرًا أكثر مما كان منسيًّا في العقود الأخيرة.. ومع ذلك يبقى "جنين جنين"، الأكثر اقترانًا ببكري وسيرته وسريرته الوطنية معًا.

فالفيلم ما تزال حكايته تُطل برأسها بين حين وآخر، خصوصًا تلك المتصلة بتكرار منع عرضه بقرارٍ قضائي إسرائيلي غير مرة، كان آخرها قبل نحو خمسة أعوام من الآن عندما أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارًا في مطلع كانون الثاني/يناير 2021 يقضي بمنع عرض فيلم "جنين جنين"، وبمصادرة كافة نسخ الفيلم في البلاد، وأكثر من ذلك يلزم قرار المحكمة مخرج الفيلم الراحل بكري بدفع تعويض لمقدّم الدعوى ضد الفيلم ومخرجه نيسيم مغناجي تحت طائل التشهير.

من يتتبع حكاية الفيلم على مدار عشرين سنة منذ إخراجه، ومسار مده وجزره ما بين الرقابة الإسرائيلية من جانب والقضاء الإسرائيلي من جانب آخر، وقد ظلَّ هذا الأخير يراوح ويترنّح ما بين إنصافه الفيلم تارة رفضًا لادعاءات الرقابة وبين تجريمه الفيلم وتغريمه مُخرجه تارة أخرى إلى أن منعته المحكمة الأخيرة. وهذه هي حرفيًّا سيرة فلسطينيي الداخل مع شكل القضاء الإسرائيلي وتحولاته في العقدين الأخيرين ممثلة في حكاية فيلم "جنين جنين" ومخرجه الراحل محمد بكري. وذلك إلى حد طغت فيه حكاية عرض الفيلم ومنعه، على حكاية الفيلم نفسها المتصلة باجتياح جيش الاحتلال لمخيم جنين عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية، ضمن ما عُرف في قاموس الاحتلال بعملية "السور الواقي"، والتي أسفرت عن تدمير المخيم وتهجير أهله وقتل وجرح وأسر المئات من أبنائه في حينه.

ففي رحيل محمد بكري، ما هو أكثر من مجرد الحديث عن السينما والمسرح، إلى العدالة والثبات والحرية والنضال، فهذا ما جسّده بكري مسارًا ومصيرًا. وأذكر من آخر كلماته في واحدة من آخر مقابلاته قوله: "أنا أفخر بكوني مظلومًا ولست ظالمًا"، هذا ما قاله بكري على طريقة مثلنا العربي العامي المأثور: "نام مغلوب وما تنام غالب". وقد بدت عينيه وهو يقول كلماته الأخيرة بلون النعاس، ومثقلًا مثل كل نبيلٍ في هذه البلاد أثقلته عدالة قضية شعبه، وهكذا رحل أبا صالح... فوداعًا محمد بكري.