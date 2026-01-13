"إن المجتمع الإيراني صار شديد العلمانية على الضد من الأهداف المنشودة من أسلمة الدولة". يقول عبد المحمد كاظميبور في كتابه "ديني بقدر ما هو دنيوي: العلمانية في ظل نظام الحكم الديني في إيران"، المترجم والصادر بطبعته الأولى عن دار جسور للترجمة والنشر في العام الماضي. وإيران التي تشهد بعض محافظاتها في الأيام الأخيرة احتجاجاتٍ متصلة بشكل أو بآخر بتحديات الدولة الخارجية، خصوصًا بعد حرب الثلاثة عشر يومًا في حزيران/يونيو الماضي، والتلويح الأميركي – الإسرائيلي المستمر بتجديد الحرب عليها. فإن كتاب كاظميبور، وإن كان في كتابته وترجمته إلى العربية سابقين على الأحداث الأخيرة، فإنه يجيب بلا شك على واحد من أهم الأسئلة المتصلة بنظام الحكم الإيراني وعلاقته بالمجتمع والدولة الإيرانيين منذ ثورة عام 1979، بوصف هذه العلاقة كانت وظلت عامل تثوير اجتماعي وسياسي دائمين من ناحية، وانعكاس لمرونة النظام الإيراني في التوفيق ما بين الديني والدنيوي إلى حد إلحاق الأول بالثاني من ناحية أخرى.

يقدّم كتاب عبد المحمد كاظميبور قراءة مختلفة عن علاقة الديني بالدنيوي في إيران ما بعد الملكية في ظل الجمهورية، إذ ينطلق كاظميبور من فرضية مفادها بأن المجتمع الإيراني بات أكثر علمنة في ظل جمهورية الخميني وخامنئي مما كان عليه قبل ذلك في ظل ملكية بهلوي. كان قرار آية الله الخميني تحويل نظام الدولة من الملكية إلى الجمهورية إشارة بذاتها بالنسبة للكاتب وضعت إيران على سكة علمنة الدولة والمجتمع فيها، على خلاف ما يبديه شكل النظام الحاكم وخطابه المشبع بالرموز الدينية للوهلة الأولى، وذلك وفق شروط وعوامل نابعة من خصوصية التجربة الإيرانية تتبعها كاظميبور عبر علمنة الدين من داخله في إيران. إذ يؤكد أن مقولة فصل الكنيسة عن الدولة لا تنطبق على جميع الأمم بالطريقة نفسها، حتى في الغرب، ففي إنجلترا يستشهد كاظميبور بأن الملكة هي رأس كنيسة إنجلترا، ولا يوجد من حيث المبدأ فصل بين الكنيسة والدولة على الإطلاق في تلك الأرض، بينما في السويد ظلت الكنيسة اللوثرية الكنيسة الرسمية للبلاد حتى وقت قريب.

يُقيم عبد المحمد كاظميبور، قبل تناوله ما يثبت فرضيته في أقسام كتابه التي امتدت على عشرة فصول، تمييزًا اعتبره واجبًا منهجيًا ما بين العلمنة والعلماوية باعتبارهما أمرين متمايزين عن بعضهما. فالعلمنة تشير إلى عملية تُفقد الدين تأثيره في عقل الفرد وفي تفكيره وقراراته، بينما العلماوية هي مشروع يمنع الدين من التأثير في الدولة، ومن هنا جاء "الفصل بين الكنيسة والدولة". وهذا بالمناسبة ما سينظّر له لاحقًا المفكر الإيراني عبد الكريم سروش، الذي احتضنه النظام الإيراني في مؤسساته الأكاديمية والثقافية في مرحلة الثمانينيات، قبل أن ينتهي به المطاف في تسعينيات القرن الماضي منفيًا إلى الولايات المتحدة، إذ دعا سروش إلى علمانية تعني فصل المسجد عن الدولة وليس الدين عن الدولة. إلا أن النظام الإيراني سعى في نموذج علمنته إلى العكس، أي إلى علمنة وجدها كاظميبور علمنة جديدة، لا تعني انحسار الدين، ولكن تعني انحسار نطاق السلطة الدينية على مستويات التحليل الفردية والتنظيمية والمجتمعية. مما أطلق ما حدث في إيران على مدار العقود الأربعة الماضية عملية "فريدة" يراها الكاتب، أفضت إلى دولة دنيوية في إيران، وذلك من خلال دمج المسجد في الدولة وليس من خلال الفصل بينهما.

وليس هذا ما ميّز النموذج الإيراني في علمنته في إلحاق المؤسسة الدينية "المسجد" بالمؤسسة الدنيوية "الدولة". إنما من قام بعملية الدمج هذه هم رجال دين إيرانيون بوصفهم حكام البلاد وليس العلمانيين، وهذا ما يميز حالة العلمنة في إيران ما بعد الثورة. وبهذا التمييز يجادل كتاب "ديني بقدر ما هو دنيوي..." بأن أسلمة إيران التي تمليها الدولة منذ عام 1979 قوّت على غير قصد وبعكس توقعات المخططين، اتجاهات العلمنة في المجتمع والدولة وحتى في الحوزات العلمية والفلسفة، بما يعني أن النظام الإيراني الحالي سعى في خلق شكل من العلمنة لم يقصدها أصلًا.

سعت الثورة الإيرانية بنسختها الخمينية بعد إطاحتها بنظام الشاه منذ عام 1979 إلى أسلمة المجتمع الإيراني ومظاهر الحياة فيه عبر حظر بيع الخمور وشرائها، وفرض الحجاب على النساء، وتقييد الموسيقى التي تذاع بشتى أنواعها عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية. وكذلك ما أطلق عليه النظام "الثورة الثقافية" منذ عام 1980، التي ترتب عليها طرد الأساتذة والطلاب غير الممتثلين من الجامعات، وتعديل المناهج وتنقيح المواد التعليمية، وبخاصة العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتحاق خريجي الحوزات العلمية الدينية بالمحاكم والنظام القضائي، وإحلالهم بالتدريج محل المحامين والقضاة والموظفين الأكثر ميلًا إلى العلمانية. لا بل بلغت الأسلمة ذروتها في إيران ما بعد الثورة من خلال التطرق إلى قضايا دقيقة كالمقاعد المحددة على أساس الجنوسة في الأماكن العامة – المواصلات العامة والفصول الدراسية والمكاتب وغيرها – وحظر طائفة واسعة من المنتجات الموسيقية لفسادها و"تلوثها بالغرب".

وفي الوقت نفسه، كانت الدولة تسير نحو علمنة عبر إلحاقها ودمجها للمؤسسات الدينية ورجالها في جهاز الدولة، صار فيه الدين تابعًا للدولة في إيران ما بعد الثورة، وقد كان ذلك حصيلة تطورين: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. فمن الناحية الاقتصادية، انتقلت المؤسسة الشيعية (الحوزات العلمية والمساجد والأوقاف) من الاعتماد على تبرعات المؤمنين كما كان الحال في عهد الشاه الملكي، إلى الاعتماد على ميزانية الحكومة. بينما من الناحية السياسية، تصادم الطابع اللامركزي لرجال الدين الشيعة مع الدولة المركزية التي أسكتت العناصر الرئيسية في المؤسسة الشيعية. ومع هذا التحول السياسي، صار رجال الدين الشيعة الشريك الأصغر للدولة والخاضع لها، وذلك بعكس استقلالهم التقليدي وهيمنتهم المعتادة في نظام ثيوقراطي أيام ملكية الشاه، حيث كان نموذج العلمنة في عهد هذا الأخير هو الفصل الذي أتاح للمؤسسة الدينية استقلاليتها. فيما إلحاق المؤسسة الدينية بالدولة في ظل الجمهورية الإسلامية ولّد دمجًا هو بذاته علمنة، لكنها علمنة تقوم على الدمج برأي كاظميبور.

كان مرتضى مطهري رجل دين ومثقفًا في الوقت نفسه وعضوًا في المجلس الثوري عام 1979، وأول من اغتيل من القادة الجدد بعد ثلاثة أشهر من الثورة. وهو من نظّر لإعادة تنظيم علاقة الحوزات الدينية بالدولة، بإخضاع الأولى إلى نظام حساب مركزي داخل الحوزات نفسها، يجمع النظام التبرعات ويسدد جميع المدفوعات، وبهذه الحالة لا يحتاج أي رجل دين إلى الاعتماد على الأموال التي يدفعها الأتباع مباشرة، ولا إلى الاتكال على ميزانية الدولة. وأكثر من ذلك، فقد استلم العديد من رجال الدين مناصب حكومية وصاروا على كشوف المرتبات الحكومية. أما العلمنة في سياقها السياسي، فقد اتصلت بحسب كاظميبور بالمنحى الذي سعى فيه آية الله الخميني إلى تفعيل نظرية ولاية الفقيه في عملية حوكمة سياسية لتجسيد رؤيته المتصلة بها. ولطالما اعتبر المؤمنون الشيعة الدول غير شرعية إلى أن يعود الإمام الثاني عشر المغيب "المهدي"، ولم تتطور الفلسفة السياسية الشيعية في معظم تاريخها، لأنها استوجبت عصمة الحاكم (أي المهدي)، وهذا ما عمل الخميني على تطويره والإجابة عليه، معتبرًا القبول الواسع بمفهوم الفقيه اللاسياسي جزءًا من مؤامرة القوى الاستعمارية. وبالتالي، ولي الفقيه الذي ينوب عن هذا الأخير إلى حين عودته، كانت عملية تتضمن بالنسبة لكاظميبور علمنة للغيبي وتفعيله دنيويًا في إطار الثورة ونظامها الحاكم في إيران.

تطول قائمة مساحات المجتمع التي سعت الجمهورية الإسلامية إلى علمنتها في إيران، وقد تناولها عبد المحمد كاظميبور، منها ما يتعلق بالبنوك مثلًا وسؤال فوائدها باعتبارها ربا إسلاميًا. وقد سُمح للبنوك والمصارف بتقاضي فوائد على القروض الممنوحة ضمن شروط، وذلك ضمن "مبدأ المصلحة" الذي يبرر التغاضي عن الربا لدواعٍ عملية. إضافة إلى جملة من القوانين والقوانين الدستورية التي جرى إقرارها في إيران منذ عام 1979، حتى صارت فيه "قليلة هي مشاريع القوانين المرفوضة لكونها غير إسلامية، وكثيرة هي تلك المرفوضة لكونها غير دستورية" يقول كاظميبور. وذلك في مسعى ظل يعلمن المؤسسات والمفاهيم الدينية على مدار أربعة عقود، نحو علمانية إيرانية ولدت من رحم مبدأ المصلحة.

أخيرًا، يُحسب لعبد المحمد كاظميبور في كتابه، تتبعه لمظاهر علمنة المؤسسات في سياقها التاريخي، وفي مساحات وقطاعات مختلفة من المجتمع والدولة الإيرانيين، في الوقت الذي كان يسعى فيه النظام الحاكم منذ الثورة عام 1979 إلى أسلمة المجتمع الإيراني في سياق مشروع الجمهورية. وهذا ما نريد التذكير به، بأن ما أشار إليه كاظميبور ليس استثناءً إيرانيًا، وما أطلق عليه الكاتب "علمنة غير مقصودة"، متصل بنظرية الدولة، والدولة الحديثة تحديدًا، والتي يتضمن مشروعها علمنة لمؤسسات وقطاعات مختلفة، أكثر مما يتصل بنظريات العلمنة ذاتها. غير أن الاستثناء في تجربة إيران ما بعد الثورة هو في قيام رجال دين غير علمانيين تبوؤوا سدة الحكم بهذه العملية.