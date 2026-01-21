تعددية لغوية وهمية: كيف يتعلم الطلاب العرب ثلاث لغات ويفشلون في إتقان أي منها؟

يخصص الطلاب في منظومة التعليم العربية في إسرائيل حيزًا زمنيًا مركزيًا من مسيرتهم الدراسية لتعلم اللغات؛ حيث تُدرَّس اللغة العربية على مدار 12 عامًا، والعبرية لـ11 عامًا، والإنجليزية لـ10 أعوام. نظريًا، يُفترض أن تشكل هذه الكثافة اللغوية نقطة انطلاق ممتازة لتطوير مهارات لغوية، معرفية وتواصلية، وإعدادًا مثاليًا لعالم معولم ومتعدد الثقافات. أما عمليًا، وفي اختبار الواقع، فإننا نقف أمام "مفارقة تربوية" عميقة: تراكم معرفي كمي حول اللغات لا يُترجم إلى تمكن لغوي، بل يتجلى في قصور كفائي وإنجازات متدنية في جميع هذه اللغات.

على مدار عقود، دأبت دولة إسرائيل على عرض جهاز التعليم العربي كحيز متعدد اللغات (1) حيث تُقدَّم اللغات الثلاث كمكونات حيوية للاندماج المدني والاقتصادي والثقافي (2). بيد أن خلف هذه الخطابة البراقة تختبئ حقيقة مغايرة؛ إذ لا تُدرَّس هذه اللغات ضمن رؤية بيداغوجية تكاملية واحدة، بل كحقول معرفية منفصلة تستند إلى أيديولوجيات لغوية متمايزة، وأحيانًا متضاربة. فالعربية تُدرَّس كلغة أم مفرغة من مضامينها الوطنية والسياسية، بينما تُروَّج العبرية كلغة إجبارية وظيفية للاندماج المدني-الاقتصادي، وتُقدَّم الإنجليزية كلغة "حيادية" وعالمية لكنها تُدرَّس دون مواءمة ثقافية كافية للطالب العربي.

هذه العملية تخلق تراتبية لغوية بنيوية وانقسامًا منظوماتيًا مستمرًا. بعبارة أخرى، نحن أمام نظام تعليمي مجزأ، هرمي ويفتقر للتكامل؛ نظام يعاني من إخفاقات بيداغوجية مهملة، ويفشل في بلورة الهوية اللغوية والمدنية والوطنية للطلاب العرب في إسرائيل بشكل أمثل.

لفهم عمق هذه الإخفاقات، لا بد من فحص التبلور التاريخي لجهاز التعليم العربي؛ فقد صُمم هذا الجهاز بعد عام 1948 تحت ظروف الحكم العسكري، حيث اعتُبر التعليم العربي - أولًا وقبل كل شيء - أداة للرقابة والضبط و"نزع التسييس" (De-politicization) عن الأقلية العربية، وليس حيزًا لتطوير ثقافي ووطني مستقل (3). رأى صناع القرار في التعليم آلية لإنتاج مواطنين "موالين للدولة"، وهي رؤية انعكست مباشرة على سياسات اللغة، ومناهج التدريس، ومكانة اللغة العربية في المنظومة (4). ورغم مرور عقود على انتهاء الحكم العسكري، وتطبيق إصلاحات وتعديلات حكومية مختلفة، إلا أن الأنماط الجوهرية لهذه المنظومة ما زالت ثابتة إلى حد كبير.

إن "التعددية اللغوية التربوية"، كما تُعرف في الأبحاث الدولية، لا تقتصر على تعلم عدة لغات جنبًا إلى جنب، بل تقوم على تصور تكاملي حيث تغذي اللغات بعضها البعض، وتتراكم المعرفة اللغوية لتعزيز الإنجازات الأكاديمية والشعور بالقيمة الذاتية والهوية الثقافية - خاصة لدى الطلاب الذين يمثلون أقلية قومية. وفي بحث الدكتوراه الخاص بي، والذي استند إلى تحليل المناهج الدراسية، ومقابلات مع مفتشي اللغات، وتحليل نتائج الامتحانات المحلية، تبيّن أن المدارس العربية في إسرائيل لا تشهد تعليمًا "متعدد اللغات"، بل "نظامًا ثلاثي اللغة مفككًا"، يكون فيه المجموع الكلي أصغر من أجزائه.

تظهر المعطيات أن إنجازات الطلاب العرب في امتحانات النجاعة والنماء (الميتساف)، وامتحانات البجروت، والامتحان السيكومتري، أدنى باستمرار من إنجازات الطلاب اليهود. فعلى سبيل المثال، لا تزال الفجوة في "السيكومتري" تراوح مكانها منذ سنوات بمعدل 90-100 نقطة لصالح الطلاب اليهود، بالإضافة إلى عدم مساواة واضحة في استحقاق شهادة بجروت نوعية، لا سيما في التقدم لخمس وحدات باللغة الإنجليزية. ورغم حدوث تحسن مؤقت لدى الطلاب في المراحل المبكرة، إلا أن الفجوات تتسع في المراحل المتقدمة، مما يشير إلى دونية بنيوية في الوصول إلى التعليم العالي.

هذه النتائج ليست نتاج "نقص في الجهد" أو "فجوات في القدرات"، بل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بطريقة تدريس اللغات الثلاث في جهاز التعليم العربي. فاللغة العربية تعاني من إفقار في المحتوى ومن انفصال متزايد عن سياقها الثقافي، في حين يركّز تعليم اللغة العبرية على المضامين الأدبية على حساب مهارات التواصل اليومي الوظيفي. أمّا اللغة الإنجليزية، فتُدرَّس في مرحلة متأخرة نسبيًا، في ظل نقص في المعلّمين المؤهّلين وساعات تعليمية محدودة لا تُلبي احتياجات الطالب العربي.

غير أنّ الخلل المركزي في جهاز التعليم العربي لا يقتصر على أوجه القصور الخاصة بكل لغة على حدة، بل يكمن أساسًا في غياب تفكير تربوي منظومي قائم على التعددية اللغوية. فاللغات الثلاث تُخطَّط وتُشرف عليها وتُدرَّس في شبه عزلة تامة إحداها عن الأخرى: لا توجد رؤية تربوية مشتركة، ولا تنسيق معمّق، ولا محاولة حقيقية لبناء تسلسل تعليمي متعدد اللغات يعترف بالواقع اللغوي المركّب الذي يعيش فيه الطلبة العرب. ونتيجة لذلك، لا تتحول المعرفة في لغة ما إلى مورد داعم لتعلّم لغة أخرى، بل تتم عملية التعلّم بشكل مجزأ وهرمي.

في المقابل، تُظهر تجارب دول مثل كندا أن تعزيز لغة الأم ودمج اللغات في إطار تعليمي متكامل يفضيان إلى تحصيل دراسي أعلى وإلى بناء هوية لغوية مستقرة. ومن خلال هذه المقارنة، تتضح الخلاصة بأن الفجوات اللغوية في إسرائيل ليست قدرًا محتوما، بل نتاج سياسة تعليمية لا تُفعِّل التعددية اللغوية بصورة منهجية وشاملة.

في المقابلات التي أجريتها مع مفتّشي اللغات على المستوى القطري – للغة العربية، والعبرية، والإنجليزية – برزت صورة تعكس سمة مركزية في وزارة التربية والتعليم: بطء التغيير. فمن جهة، تبدو هناك داخل الوزارة درجة من الوعي بأهمية التعددية اللغوية؛ إذ تُعقد لقاءات شهرية بين المفتّشين، وتوجد أشكال من التعاون مع باحثين، كما تُنظَّم دورات استكمال للمعلمين. غير أنّ هذا الوعي لا يترجم إلى تغيير فعلي على أرض الواقع. وبعبارة أخرى، الخطاب حاضر، أمّا التحوّل المطلوب فغائب.

وهكذا، فإن غياب التغيير يستند في جوهره إلى تصوّر لغوي مُجزّأ، تواصل فيه كل لغة تطوّرها في مسار مستقل، بأهداف مختلفة وأحيانًا حتى بأيديولوجيات متناقضة. فاللغة العربية تُعامل كلغة ينبغي "الحفاظ عليها"، لا بوصفها موردًا أكاديميًا حديثًا؛ والعبرية تُقدَّم كلغة مواطنة واندماج؛ في حين تُصوَّر الإنجليزية كلغة للتقدّم الفردي والعولمة. وبهذه الطريقة تتشكّل هرمية لغوية واضحة، تكون فيها لغة هوية الطلاب – العربية – هي اللغة الأضعف من حيث الرأسمال الثقافي. وفي ظل غياب إطار تعددي لغوي تكاملي، لا يختبر الطلبة العرب معرفتهم باللغات بوصفها ثراءً، بل باعتبارها عبئًا.

تؤكد الأدبيات البحثية أن التعددية اللغوية التربوية الحقيقية تتطلب تغييرًا منظوميًا شاملًا: عملًا عابرًا للغات، وأدوات بيداغوجية مشتركة، واعترافًا بأن اللغة الأم للأقلية القومية هي شرط للنجاح وليست عائقًا أمامه. وتُظهر نتائج بحثي أنّ هذه المبادئ، رغم تعليم ثلاث لغات في إسرائيل، لا تُطبَّق فعليًا. فبدل تعددية لغوية مُعزِّزة، تُدرَّس فيها اللغات الثلاث بشكل متقن ومتكامل بحيث تُنتج معًا قوّة لغوية مركّبة، تسود سياسة تعليمية تُكرّس الفجوات وتُضعف الهوية. ونتيجة لذلك، يبقى الطلاب العرب بلا تعددية لغوية حقيقية، ولكن أيضًا بلا كفاءات لغوية عالية – لا في العربية، ولا في العبرية، ولا في الإنجليزية.

د. فاتن دعاس هي باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بن غوريون في النقب. تناولت أطروحتها للدكتوراه موضوع "السياسة اللغوية التعليمية في المدارس العربية في إسرائيل: تدريس العربية، العبرية والإنجليزية ومسألة التعددية اللغوية".

