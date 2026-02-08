الدعم لإسرائيل إلى حد التماهي مع يمينها، من غير الممكن فهمه إلا بالعودة إلى حكاية نشأة الولايات المتحدة الأميركية نفسها. في هذه المادة، اخترنا بعض عناوين الكتب المترجمة إلى العربية بهذا الشأن...

"الدب الداشر" ربما يكون هذا الوصف الأكثر تعبيرًا عن بلطجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته وقراراته وسياساته تجاه الدول. كانت عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته مطلع هذا العام، أكثر ما يثبت هذه البلطجة التي لم تعد تكترث لأي معيارٍ متصل بسيادة الدول وكرامة الشعوب اللتين كان للولايات المتحدة الأميركية كبير أثر في إرساء سرديتهما منذ مطلع القرن الماضي. غير أن نظرة في تاريخ نشأة الولايات المتحدة الأميركية وصعودها كقوة عالمية عاتية، ستبيّن لنا أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية في ظل رئاسة دونالد ترامب لا تناقض حقيقة الولايات المتحدة وتاريخها. إنما التناقض فقط، هو في صراحة الرئيس الأميركي الحالي مع ادعته الولايات المتحدة في سرديتها التاريخية عن الحريات والحقوق المتصلة بالشعوب والأمم.

وعلى الرغم من أنه سال حبر كثير عن الولايات المتحدة الأميركية وتاريخها، إلا أنه لا توجد دولة كتب عنها مثل هذا الكم الكثير، وعُرف عن حقيقتها هذا الكم القليل. وقد كُتب وتُرجم عربيًا عن الولايات المتحدة وسياساتها بما يكفي القارئ العربي ويقنعه بحقيقة نوايا السياسة الأميركية تجاه منطقتنا العربية، خصوصًا فيما يتعلق بالدعم المطلق لإسرائيل الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى تماهٍ شبه مطلق مع سياسات اليمين الإسرائيلي. غير أن هذا الدعم لإسرائيل إلى حد التماهي مع يمينها، من غير الممكن فهمه إلا بالعودة إلى حكاية نشأة الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وقد اخترنا بعض عناوين الكتب المترجمة إلى العربية بهذا الشأن، وبعضها ترجم مؤخرًا، وجدناها من الأهمية بمكان لفهم الرابط بين نشأة الولايات المتحدة وسياساتها تجاه المنطقة والعالم عمومًا. ومن هذه الكتب:

"مختصر تاريخ الولايات المتحدة"

تأليف: جيمس ديفيدسون

ترجمة: أحمد الهاشم

الناشر: دار الكتب العلميّة، 2003.

بأسلوبٍ سردي يؤرخ ديفيدسون لسردية نشأة الولايات المتحدة الأميركية منذ أن أبحر كريستوفورو كولومبوس من ميناء جنوا الإيطالي أواخر صيف عام 1492، حيث ظلت سفينته "نينا" مبحرة مدة خمسة أسابيع دون أن يرى فيها من على متنها مشهدًا للبر إلى حد فكّر طاقمها فعلًا بوجوب "استنهاض الهمم ورمي الأدميرال كولومبس من على متن السفينة، بدلًا من السماح له بالإبحار بهم جميعًا إلى حتفهم..." لولا أن أمر كولومبوس بتغيير مسار السفينة متبعًا وجهة الطيور إلى الجنوب الغربي ليكتشف عالمه الجديد في اليوم التالي. كانت أول جزيرة لمحها كولومبس هي الجزيرة التي صارت تُسمّى "سان سلفادور"، لتبدأ رحلة خيول الأوروبيين ضد جاموس السكان الأصليين كانطلاقة لتشكيل الولايات المتحدة على مدار خمسمائة عام، تضمنت سيرة النشأة والتشكيل كل ما يتصل بممارسات السلب والنهب، والقتل والإبادة والتدمير للسكان الأصليين (الهنود الحمر) وبيئتهم.

سيرة قارة شاسعة وزاخرة بشعوب متعددة حتى صار شعار الولايات المتحدة "وحدة من التعدد" أو "أمة تعج بالأمم" بحسب عبارة أحد الشعراء الأميركيين. وعن اتحاد تلك الشعوب تحت راية "الحرية والمساواة" يروي الكتاب في الوقت الذي كان خطاب الحرية ينتج عبيده، وفي الوقت الذي كان خطاب المساواة ينتج إقصاءه للمرأة، فضلًا عن الفوارق الطبقية والحروب والنزاعات وقصة الانفصال والاتحاد وصولًا إلى القنبلة النووية بوصف هذه الأخيرة حكاية أميركية. عن السرديات الكبيرة للسياسي والاقتصادي والتعلمي – التكنولوجي، وأخرى صغيرة عن أقدار أشخاص في طباعهم ونزواتهم تحولوا إلى رموز لحكاية الولايات المتحدة ونشأتها يحدثنا جيمس ويست ديفيدسون.

إمبراطورية في حالة تراجع: الولايات المتحدة الأميركية بين الماضي والحاضر والمستقبل

تأليف: بولمر توماس

ترجمة: توفيق سخان

الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2022

"لو كنا فعلًا إمبراطورية، لكنا الآن نهيمن على مجال من الأراضي أوسع مما لدينا حاليًا، فهذه ليست طريقة عملنا" بهذا القول الذي يعود إلى ريتشارد تشيني الذي شغل منصب الرئيس الأميركي عام 2004، يقتبسه مترجم الكتاب في مقدمته عنه، حول جدلية ما إذا كانت الولايات المتحدة إمبراطورية أم لا؟ وهو ما يسعى فيكتور توماس إلى تناوله في فصول كتابه عن تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الأخيرة منذ إرهاصاتها الأولى كانت إمبراطورية، مورِدًا الشاهد تلو الشاهد على ذلك منذ سياسات التوسع الإقليمي بالاستيلاء على أراضي السكان الأصليين (الهنود الحمر) وارتكاب جرائم الإبادة بحقهم.

وكذلك يتناول سياسة أميركا في تأمين مجالها الحيوي عبر التمدد في جوارها، غربًا وشرقًا، وجنوبًا كذلك، وصناعة أساطير ما زالت تهيمن على المخيال السياسي الشعبي – الأميركي، وتشكل عنوانًا للخطاب السياسي الرسمي في الولايات المتحدة إلى يومنا. يضع توماس حكاية المستوطنين البيض مع السكان الأصليين منذ مطلع القرن السادس عشر ليكشف من خلالها عن الوجه البشع للإمبراطورية، ومفككًا تلك الأساطير التي شكلت الرواية والخطاب الرسميين الأميركيين. ليفضح توماس كذلك أسماء اعتبروا رموزًا وأبطالًا كآباء مؤسسين في الرواية الرسمية الأميركية، غير أنهم كانوا في حقيقتهم مجرمي حرب بمفهوم اليوم، إذ أشرفوا على تنفيذ مجازر وأعمال وحشية بحق السكان الأصليين، وكذلك دورهم في مأسسة النظام العبودي وتمكينه في الولايات المتحدة.

كما يتناول الكاتب الوجه الآخر للإمبراطورية أو ما ميّز النموذج الإمبراطوري الأميركي عن باقي الإمبراطوريات في التاريخ الحديث، لناحية إنشائها منظمات دولية، ومؤسسات متعددة الجنسيات اخترقت نسيج المجتمعات، وجعلت من النموذج الأميركي السائد على مستوى العالم. وكذلك مؤسسات قانونية تضبط العلاقات بين أميركا وجيرانها من دول الأمريكيتين. وما كان لهذا الدور أن يكون، يبين توماس، لولا أن كانت الولايات المتحدة الأميركية "أمة القواعد العسكرية" كما يقول عن دور قوتها العسكرية في صناعة نموذجها الإمبراطوري. ويعرض الكاتب في فصول القسم الأخير لأطروحته المركزية من كتابه عن تراجع الدور الإمبراطوري الأميركي، إذ يعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية ما عادت الآمر الناهي على مستوى السياسات الخارجية، فضلًا عن عوامل التآكل الداخلي فيها. ولنتذكر أن أطروحة توماس في كتابه هذا، تعود إلى ما قبل انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية.

كيف تُخفي إمبراطورية

تأليف: دانيال إيميروار

ترجمة: محمود الفقي

الناشر: دار بيت الكتب المصرية، 2024

يمكن اعتبار كتاب كيف تُخفي إمبراطورية بمثابة امتداد للإجابة على سؤال كتاب فيكتور توماس السابق "إمبراطورية في حالة تراجع...". إذ يحاول إيميروار أن يثبت في كتابه أن الولايات المتحدة هي في حقيقة مساحتها أكبر وأوسع مما تبدو عليه في خريطة الشعار. بالتالي، يرى إيميروار أن الولايات المتحدة داومت على نفي صفة الإمبراطورية عن نفسها عبر إخفاء حقيقة مساحة تمددها وسيطرتها الترابيين من خرائطها الرسمية.

وبأسلوب سردي شبه قصصي، يروي دانيال إيميروار كيف ضمّت أميركا الولايات الجنوبية، والفلبين ومستعمرات المحيط الهادئ. يشير الكاتب في صفحات كتابه الأولى إلى الهجوم الياباني على بيرل هاربور في السابع من كانون الأول/ديسمبر 1941، وهو تاريخ بدء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للأميركيين، وينبه إيميروار إلى أن استهداف اليابانيين لبيرل هاربور لم يكن الأعنف والأكثر تدميرًا مقارنة باستهدافهم للمنشآت والقواعد الأميركية في الفلبين الذي كان كارثيًا أكثر، حيث أغرق اليابانيون سفنًا أميركية في المحيط الهادئ فضلًا عن تدمير طائرات أميركية في الفلبين، وكذلك الضربات التي تعرضت لها أميركا في كل من غوام وجزيرة ميداوي وجزيرة ويك في المحيط الهادئ.

غير أن الرواية التعبوية الأميركية حول شن الحرب على اليابان اتصلت ببيرل هاربور تحديدًا، وأسقطت باقي المناطق المستهدفة الأخرى من رواية التعبئة للحرب، لأن بيرل هاربور كانت أرضًا أميركية بالنسبة للأميركيين، بينما الفلبين وغوام وباقي الجزر اعتبرت أراضي تتبع للولايات المتحدة ولم يعتبرها الأميركيون أرضهم أو جزءًا من وطنهم المعتدى عليه، مع العلم أن سكان الفلبين وغوام وباقي الجزر كانوا يعتبرون أنفسهم أميركيين. ليؤسس إيميروار عبر مثاله هذا لأطروحته كتابه على مدار صفحاته عن كيف داومت الولايات المتحدة على إخفاء وجهها الإمبراطوري.

كما يتناول الكتاب التحولات التي طرأت على الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اعتبر أنها بعد الحرب ابتعدت عن النموذج الاستعماري لصالح استخدام الابتكارات في مجال الإلكترونيات والنقل والثقافة، حيث استحدثت بذلك نوعًا جديدًا من النفوذ الذي لا يتطلب السيطرة على الأرض.

الليبرالية: تاريخ مضاد

تأليف: دومينيكو لوسوردو

ترجمة: ناصر إسماعيل

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2024

إن كان كتاب "الليبرالية: تاريخ مضاد" لا يشير في صريح عنوانه إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه يحكي قصة الليبرالية من خلال تاريخها الأميركي تحديدًا أو لنقل تاريخ أفكار وممارسات الأوروبيين البيض في أميركا. ومن هنا عنوان الكتاب في الكشف عن المضاد من تاريخ الليبرالية الذي حاولت التجربة الأميركية اقتراحه على الأمم، إذ لليبرالية بحسب لوسوردو تاريخ غير ما ادعته عن حرية الفرد في ظل النموذج العبودي الذي أسس له الأوروبيون في الولايات المتحدة ثم الأميركيون أنفسهم تجاه الأفارقة المستعبدين، في نفس الوقت الذي كانت ترسى فيه قيم الليبرالية ضد السلطة المطلقة لصالح الحريات.

يتناول دومينيكو لوسوردو كبار منظري الليبرالية وساستها في الولايات المتحدة الأميركية، ودورهم منذ القرن التاسع عشر في إرساء قيم متصلة بحرية الفرد، وضرورة الحد من تدخل السلطات لتقويض هذه الحريات، من أبرزهم "جون كالهون" نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في القرن التاسع عشر، حيث ناضل كالهون ضد التعصب والنزعة الصليبية والحكومات المطلقة لصالح حكومات دستورية بما يضمن حرية الفرد وحقوق الأقليات وضمان تداول السلطة بين أحزاب متعددة ومختلفة عبر الاقتراع. غير أن كالهون هذا، على الجانب المقابل، كان يبدي ازدراءه الشديد لسياسة أنصاف الحلول والتردد والخوف الذي كان يعتري المؤيدين لبقاء نظام الرق. "شر لا بد منه" هذا ما كان يراه كالهون عن النظام العبودي الأميركي بوصفه "خيرًا مؤكدًا" لا يمكن للحضارة الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. وذلك في تناقض ظل لوسوردو يتتبع خيطه النظام لتناقض الحرية والعبودية التي شُكلت في سياق الليبرالية وقيمها كمحاولة لتسليط الكاتب كشّافه على جوانب معتمة من تاريخ الليبرالية.

الليبرالية: القوة والإيمان والخيال: أميركا في الشرق الأوسط منذ 1776 حتى اليوم

تأليف: ايكل أورين

ترجمة: آسر حطيبة

الناشر: مؤسسة هنداوي، 2009

يؤصل أورين في كتابه إلى جذور اهتمام الأميركيين بالشرق الأوسط، خصوصًا أن مصطلح "الشرق الأوسط" قد ابتكره أدميرال أميركي في سنة 1902. ويصف الكاتب ذلك الاهتمام بوصف الأميركيين كما يقول في نشأتهم "شعبًا محبًا للحركة لدرجة أنهم ابتكروا كراسي هزّازة"، إذ تعود أولى حروب الولايات المتحدة في الشرق إلى القرن الثامن عشر ضد قراصنة طرابلس الغرب في عهد الرئيس الأميركي توماس جيفرسون الذي كان أول رئيس أميركي يلتف على الكونغرس ويعلن الحرب على من سمّاهم "كلاب البحر" في سواحل شمال أفريقيا، وقد حقق نصرًا ساحقًا عليهم.

كما يؤصل كتاب "القوة والإيمان والخيال" إلى بواكير التطلع الديني – الأميركي المتصل باليهود وضرورة إعادتهم إلى فلسطين منذ مطلع القرن التاسع عشر، وذلك عبر دور ما أطلق عليه أورين مناطق حزام الكتاب المقدس في بوسطن وغيرها من المدن والولايات الأميركية حيث تواجد البروتستانت المتشددون. مما يبين صلة النشاط التبشيري البروتستانتي – الأميركي في الشرق الأوسط بالمشروع الصهيوني. وقد أشار الكاتب إلى أسماء أبرز البعثات الأميركية، وكذلك المبشرين والرحالة الأميركيين الذين وفدوا إلى الشرق الأوسط ونشطوا فيه دينيًا وعلميًا واستخباراتيًا على مدار القرن التاسع عشر. وقد تكثف هذا النشاط بدافع نداء عالم إنجيلي – أميركي في القرن التاسع عشر اسمه "جورج بوش" الذي نادى بضرورة "إحياء العظام الجافة لإسرائيل في فلسطين".