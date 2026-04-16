المعالِجون الجرحى: قراءة في تجربة المعالجين النفسيّين الفلسطينيّين في أراضي الـ 48 في زمن الإبادة

أصدر برنامج علم النفس التحرّريّ في مدى الكرمل دراسة جديدة بعنوان "المعالِجون الجرحى: قراءة في تجربة المعالِـجين النفسيّين الفلسطينيّين في أراضي الـ 48 في زمن الإبادة " وهي دراسة محكّمة من إعداد المعالجة النفسيّة إيناس عودة-حاجّ، مديرة برنامج علم النفس التحرّريّ في مدى الكرمل.

منذ بداية حرب الإبادة على غزّة، ازدادت على نحوٍ ملحوظ المحاولاتُ العنيفة والمستمرّة من قِبل دولة إسرائيل للترهيب والملاحَقة والإخراس تجاه الفلسطينيّين مواطني إسرائيل. امتدّت تلك السياسات لتشمل أماكنَ العمل والأكاديميا والنظام الصحّيّ بما يشمل نظام الصحّة النفسيّة.

في هذا الـمُناخ العدائيّ، وجد السيكولوجيّون ومهنيّو الصحّة النفسيّة الفلسطينيّون أنفسهم في وضع مهنيّ وشخصيّ ونفسيّ بالغ التعقيد. ترمي هذه الدراسة إلى تَتَبُّع تجارب عدد من المعالِجين والاختصاصيّين النفسيّيّن، ولا سيّما أولئك الذين يعملون في أُطُر إسرائيليّة؛ وتسأل عن معايشة المعالِجين الإنسانيّة والفكريّة والمهنيّة للحرب ولسياسات الإخراس والتضييق، والتحدّيات التي واجهوها في عملهم، والآليّات النفسيّة والسلوكيّة التي وظّفوها للتعامل مع تلك السياسات وأثرها النفسيّ على هُويتّهم السياسيّة والمهنيّة.

تعتمد هذه الدراسة على منهج نوعيّ مستنِد إلى مبادئ علم النفس النقديّ التحرُّريّ كنظام مفاهيميّ، يشتبك من منظور نفسيّ سياسيّ اجتماعيّ مع التجارب المعيشة للمجتمعات المقموعة. كذلك تحاول استكشاف نقاط الالتقاء الممْكِنة بين الذوات العلاجيّة والذات الفلسطينيّة الجمعيّة.

وتطمح الدراسة أن تشكّل مساهمة معرفيّة وإﭘـستمولوجيّة جديدة تنطلق من التجارب المعيشة للأفراد المعالِجين والمعالِجات الذين يعيشون في سياق استعماريّ قمعيّ (وهي شريحة لم تُدْرَس بعد)، وبالاشتباك مع تلك التجارب من منظور نفسيّ سياسيّ اجتماعيّ.

