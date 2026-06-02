صدور العدد 80 من دورية "سياسات عربية"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثمانون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية​"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. يتضمّن باب "دراسات" الدراسات التالية: "أخلاقيات العناية والسياسة الدولية: منظور نسوي ديكولونيالي" لعماد الجميعي، و"السلطات العراقية واتفاقيات حقوق الإنسان: الحق في المساواة بين الجنسين نموذجًا" لمحمد ورمزيار، و"تحديات العمل الطوعي في أتون الحرب في السودان: غرف الطوارئ نموذجًا"، لمنارة الطيب ويسرا عبد الله، و"تأثير أنماط استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في الكفاءة السياسية لدى الطلاب الجامعيين في المغرب: مقاربة نمذجة المعادلات البنيوية" لحسن احجيج. وتتناول شويلينغ تشن، في باب "مناقشات"، "سياسة المخاطر والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران: حوكمة الانفعالات والفسيفساء الأمنية وإدارة المخاطر".

أما باب "دراسة مترجمة"، فيقدّم ترجمة محمد حمشي لدراسة كاس موده "روح العصر الشعبوية". ويعرض باب "التوثيق" أهم "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي" ووثائقه و"الوقائع الفلسطينية"، في المدة 1 آذار/ مارس – 30 نيسان/ أبريل 2026. ويقدّم عبد القادر عبد العالي، في باب "مراجعات الكتب"، مراجعة لكتاب "فهم الدولة العربية"، الذي حرره ستيفن هايدمان ومارك لينتش.

​تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.