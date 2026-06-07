ما يبدو فرديًّا في السطح، هو في العمق أثر لشبكات إنتاج وتلقين، مؤسّسيّ وشخصيّ، وإعادة تدوير لا تُرى بسهولة، بل تتكشّف فقط عند النظر في شروط ظهور اللغة نفسها...

ثمّة من يتقن لغته أو تتقن لغتها، ثمّ لغة أخرى فأكثر، لأنّه/ا اجتهد/ت وتعب/ت لأجل إتقانها والاقتدار فيها، وبالذات في سياقات استعماريّة استيطانيّة. لا تأتي اللغة عنده/ا كاستعارة عابرة أو كقالب جاهز، بل كامتداد طبيعيّ لسيرورة طويلة من الاهتمام والتعلّم والممارسة والدربة حتّى التمرّس والاقتدار. هكذا، المفردات والتعابير اللغويّة ليست غريبة عن صاحبها أو صاحبتها، بل هي جزء من معجمه/ا اللغويّ الحيّ، اكتسبها أو اكتسبتْها بالقراءة والكتابة والممارسة والتمكّن، من الصوغ وإعادة الصوغ اللغويّ. وبالتالي، تسري أداءاته/ا الشفويّة أو نصوصه/ا المكتوبة بسلاسة وتلقائيّة ملفتتيْن، وقد ي/تطوّرها بالتجديد والتوليد والنحت الذاتيّ، من داخل اللغة نفسها.

أمّا حين تدخل مفردات وقوالب تعبيريّة بعينها إلى قاموس هذا أو تلك، بين عشيّة وفجرها، دونما سابق وجود لها في مسار استعماله/ا، فذلك أمرٌ مغايرٌ في مسار اللغة وطرائق امتلاكها. والأمر لا يتعلّق بطفرة أسلوبيّة بقدر ما يتعلّق بتحوّل طارئ، قد يطول بحسب توافُر مصدره الخارجيّ. وهي حالة نادرًا ما تستقيم في الأداء الشفويّ، إذ يكشفها اللّسان الذي لم يسبق أن جرت عليه عبر دربة متراكمة، بينما تجد مفردات وقوالب لغويّة كهذه طريقها إلى النصوص المكتوبة، حيث تتكثّف إمكانات الوساطة وإعادة التشكيل والتحرير والتلقين.

عدا عن دأب الاجتهاد والتجدّد، وهو أقلّ حدوثًا في الحالات الآتية، ثمّة ثلاثة مصادر خارجيّة لدخول مفردات وتعابير من هذا القبيل إلى معجميّة شخص ليس بذي أو بذات عهد بها. الأول هو التقاطها من شخص آخر أو أخرى وتطبيقها بدءًا من أول فرصة تحين، وقد تُختلق هذه الفرصة بتكلّف. ولا بأس في ذلك، إذ يُعدّ تعلّم اللغة بالمحاكاة طريقةً فعّالة، بيد أنّ المحاكاة ليست التلقين. المصدر الثاني هو الذكاء الاصطناعيّ، سواء استخدمه الشخص أو استخدمته/ا بضغطة زر، أو دفع/ت نصّ أوليّ لجهة تحرير، شخص أو مؤسّسة، تستخدم هذه الأدوات، وهو ما يكتسح الفضاء الرقميّ ويعبُر منه إلى فضاءات أخرى. المصدر الثالث هو مرجع مختصّ أو عارف يُلقّن ويُلقّن ويُلقّن، سواء باللغة الأمّ أو بلغة سواها، حيث تُنقل الصياغات في الحالة الثانيّة عبر وسائط بشريّة أو اصطناعيّة أو معرفيّة وسيطة تعيد إنتاج القوالب الجاهزة والمستحدثة، فتطفو المفردات والتراكيب الملقّنة بوصفها لغة متداولة ومكتملة.

غير أنّ هذا التوصيف العام للتلقين يحتاج إلى قدر من التمييز المفاهيمي، حتى لا يُفهم بوصفه كتلة واحدة متجانسة. فمن المفيد التمييز هنا بين التلقين بوصفه آلية تأسيسيّة لاكتساب اللّغة، كما يحدث في سنوات الطفولة الأولى حين تُكرَّر الكلمات وتُصحَّح وتُثبَّت حتى تغدو جزءًا من المعجم الشخصيّ، وبين التلقين الموجّه إلى البالغين/ات. ففي الحالة الأولى، يكون التلقين جزءًا من مسار الاكتساب نفسه وشرطًا من شروطه، إذ يفتح الطريق نحو التمكّن التدريجيّ من اللّغة. أمّا في الحالة الثانية، فيتحوّل التلقين إلى آلية تُستدخل فيها الكلمات والصياغات الملقّنة الجاهزة بوصفها لغة مكتملة، بما يعيد إنتاج اللغة كقالب خارجيّ أكثر منه كخبرة مُكتسبة من الداخل.

وثمّة، في هذا السياق، تلقين مؤسّسيّ وتلقين شخصيّ ومشخّصن، يتفاوتان في أدواتهما ودرجات نفوذهما، لكنهما يلتقيان عند لحظة واحدة: لحظة تحويل اللغة إلى شيء يُلقّن ويُنقل، لا شيء يُكتسب ويُعاد توليده من الداخل.

لا تكمن المسألة في المفردات ذاتها، فالعربيّة نبعٌ لا ينضب من الإمكانات اللغويّة، ولا تعدم القدرة الكامنة على إنتاجها واستحداثها. ـ"ثمّة" و"مدخل" و"باب" و"أفق" وسواها مفردات عربيّة أصيلة، لها معانيها السياقيّة، ومواضعها واستعمالاتها السلسة على ألسنة بعض المتكلّمين/ات وأقلامهم/ن. المسألة في مسار وصولها وشروط ظهورها. فثمّة فرق بين من امتلك/ت المفردة عبر سيرورة تعلّم وتمكّن، وبين من استقدمها/استقدمتها جاهزة نتيجة تلقٍّ من سلطة معرفيّة تُنتج الصياغة، ثم تُعاد نسبتها لاحقًا إلى من نُسبت إليه/ا بوصفها لغةً ذاتية.

والأنكى من ذلك أنّ بعض حالات التلقّي تبلغ درجة من النجاح تجعلها غير مرئية تقريبًا. إذ لا يتوقّف الأمر عند حدود استعارة المفردة أو القالب التعبيريّ، بل يتحوّل إلى تلقٍّ مُلقَّنٍ، يُستدخل فيه المعجم الجديد بحيث يبدو جزءًا أصيلًا من اللغة الشخصيّة. بيد أنّه يكشفها اللسان الذي لم يسبق أن جرت عليه في دربة جذريّة، ويظهر الفرق بين ما هو مكتسب عبر ممارسة طويلة راسخة، وما هو مُستدخَل عبر وساطة معرفيّة.

ثمّة "ثمّة"، وثمّة "مدخل"، وثمّة "باب"، وثمّة "أفق"، وثمّة أخواتها في لغات أخرى، وثمّة ترجمة سريعة لقوالب لغويّة اصطناعيّة، وثمّة اكتساب وثمّة تلقين، وثمّة تلقٍّ يتقنه بعضهم/نّ إلى حدّ يجعل أثر التلقين نفسه غير مرئيّ، ظاهريًّا، حتى يغدو ما ليس لهم/نّ لغتهم/نّ، وما لم يكتسبوه/يكتسبنه يومًا، لغتهم/نّ في الظاهر، بينما في العمق، أثرُ سلطةٍ لا يمكن إغفالها. في هذا السياق، لا يعود الأمر مجرد اختلاف في أساليب اكتساب اللغة أو تداولها، بل يتحوّل إلى سؤال أوسع حول اقتصاد اللغة ذاته: كيف تُنتَج القوالب اللغويّة، وكيف تُنقَل، ومن يمتلك/تمتلك سلطة تحويلها إلى “لغة ذاتيّة” تبدو طبيعيّة وبديهيّة. بين الاكتساب والتلقين، وبين المحاكاة والوساطة، تتشكّل اللّغة بوصفها مجالًا لإعادة إنتاج السلطة، اللّغوية والمعرفيّة، لا بوصفها فقط أداة تعبير. وما يبدو فرديًّا في السطح، هو في العمق أثر لشبكات إنتاج وتلقين، مؤسّسيّ وشخصيّ، وإعادة تدوير لا تُرى بسهولة، بل تتكشّف فقط عند النظر في شروط ظهور اللغة نفسها.