العدد الثمانون من "سياسات عربية": من أخلاقيات العناية إلى قضايا السياسة الدولية والمجتمع

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثمانون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية​"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كل شهرين.

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ويتضمن باب "دراسات" الدراسات التالية: "أخلاقيات العناية والسياسة الدولية: منظور نسوي ديكولونيالي" لعماد الجميعي، و"السلطات العراقية واتفاقيات حقوق الإنسان: الحق في المساواة بين الجنسين نموذجًا" لمحمد ورمزيار، و"تحديات العمل الطوعي في أتون الحرب في السودان: غرف الطوارئ نموذجًا" لمنارة الطيب ويسرا عبد الله، و"تأثير أنماط استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في الكفاءة السياسية لدى الطلاب الجامعيين في المغرب: مقاربة نمذجة المعادلات البنيوية" لحسن احجيج. ويضمّ باب "مناقشات" دراسة لشويلينغ تشن بعنوان "سياسة المخاطر والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران: حوكمة الانفعالات والفسيفساء الأمنية وإدارة المخاطر".

يستكشف عماد الجميعي في دراسته إمكان بلورة نظرية سياسية دولية قائمة على أخلاقيات العناية، بوصفها بديلًا من المقاربة الليبرالية في السياسة الدولية المعاصرة. ويختبر آفاق تفعيلها ضمن حقل العلاقات الدولية وحدودها المتجذّرة في المركزية الغربية، من خلال توظيف منظور ديكولونيالي. وتخلُص الدراسة إلى أن نظرية أخلاقيات العناية، على الرغم من نقدها للنزعة الفردانية الليبرالية، لا تنفذ إلى مساءلة البعد الهيمني والكولونيالي العميق الذي تأسس عليه النظام العالمي الحديث، الأمر الذي يكشف استمرار حضور المركزية الأوروبية في نظريات العلاقات الدولية وسردياتها التاريخية.

أما دراسة محمد ورمزيار فتبحث في أداء السلطات العراقية التنفيذية والتشريعية والقضائية في الوفاء بالالتزامات الحقوقية المترتبة على دستور عام 2005، والاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها العراق، مع تركيز خاصّ على الحق في المساواة بين الجنسين. وتخلُص إلى وجود تباين ملحوظ في تعامل السلطات الثلاث مع هذه الالتزامات؛ إذ تبدي السلطة التنفيذية قدرًا من التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، في حين تُقرّ السلطة التشريعية أحيانًا تشريعات تتعارض مع بعض الالتزامات الدولية، فيما لا تتعامل السلطة القضائية، في كثير من الحالات، مع الاتفاقيات الحقوقية بوصفها مرجعية قانونية ملزمة. وقد أسهم هذا التباين في إضعاف منظومة حماية حقوق الإنسان، واستمرار أشكال التمييز ضد النساء.

وتتناول منارة الطيب ويسرا عبد الله تجربة غرف الطوارئ في السودان، بوصفها نموذجًا للاستجابة الإنسانية المجتمعية في سياق الحرب المستمرة منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، مع التركيز على تحديات العمل الإنساني الطوعي في بيئات النزاع. وتُبرِز الدراسة دور الفاعلين المحليين وقدرتهم على ابتكار أنماط من العمل الإنساني المرتكز على المجتمع. وتخلُص إلى أن تجربة غرف الطوارئ تؤكد أهمية توطين العمل الإنساني، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة في سياقات النزاعات المعقّدة.

ويبيّن حسن احجيج، في دراسته حول أثر استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في الكفاءة السياسية لدى الطلاب الجامعيين في المغرب، أن الاستخدام النشيط الاجتماعي لهذه الوسائط يرتبط إيجابيًا بالكفاءة السياسية الداخلية وبالاهتمام بالشأن السياسي، في حين يرتبط سلبيًا بالكفاءة السياسية الخارجية وبالمعاملة السياسية المتصوَّرة. وتُظهِر الدراسة أن الاستخدام النشيط غير الاجتماعي لا يترك أثرًا ذا دلالة إحصائية، فيما تقترن أنماط الاستخدام السلبي بانخفاض مستويات الكفاءة السياسية. وتكشف النتائج أيضًا عن أنّ المستوى التعليمي يؤثّر في طبيعة العلاقة بين استخدام وسائط التواصل الاجتماعي والكفاءة السياسية، خلافًا لمتغيّرَي الجنس والتخصص اللذَين لم يُظهِرا تأثيرًا يُذكَر.

وتنطلق شويلينغ تشن، في باب "مناقشات"، من فرضية أنّ الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران تندرج ضمن ما يُعرَف بسياسة المخاطر، لتبيّن أن الأمن في هذا السياق لا يُنتَج عبر الترتيبات العسكرية فحسب، بل يتشكّل أيضًا من خلال حوكمة الانفعالات داخل فسيفساء أمنية متشظّية تضمّ فاعلين من الدول وغير الدول. وتوضح الدراسة أن ديناميات القلق والغضب وإسناد المسؤولية عن المخاطر تسهم، في آنٍ واحد، في تغذية مسارات التصعيد وتقليص فرص التفاوض والتسوية.

أما باب "دراسة مترجمة" فيضمّ ترجمة أنجزها محمد حمشي لمقالة كاس موده المرجعية، "روح العصر الشعبوية" (2004)، التي أسست للنقاش الدائر حول الشعبوية في الديمقراطيات الليبرالية، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، تتمثّل في تقديم تعريفات أكثر دقة للشعبوية، ونقد مقاربتها بوصفها ظاهرة مرضية واستثنائية، والقول إن الخطاب الشعبوي أصبح جزءًا من المشهد السياسي السائد في الديمقراطيات الغربية، بما يبرر الحديث عن "روح عصر شعبوية". وتحاجّ مقالة موده بأنّ كثيرًا من التفسيرات السائدة لهذه الظاهرة وردود الفعل تجاهها تعاني قصورًا قد يسهم في تعزيزها بدلًا من الحدّ من انتشارها.

ويعرض باب "التوثيق" أبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي ووثائقه، إلى جانب متابعة "الوقائع الفلسطينية"، خلال الفترة 1 آذار/ مارس - 30 نيسان/ أبريل 2026. ويقدّم عبد القادر عبد العالي، في باب "مراجعات الكتب"، مراجعةً لكتاب "فهم الدولة العربية"، الذي حرّره ستيفن هايدمان ومارك لينتش.

تتيح دورية "سياسات عربية" جميع أعدادها ومحتوياتها بصيغة الوصول المفتوح عبر موقعها الإلكتروني، بما يمكّن القراء من الاطّلاع على المواد كاملةً وتنزيلها مجانًا.

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