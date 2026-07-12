ليست هذه المقالة في مقام يتسع لتناول كل ما تناوله الكتاب الممتد على ما يقارب 800 صفحة، إنما أردنا منها التنويه بواحد من أهم أعمال البحث التأصيلي للعلاقات المبكرة بين الأمتين، الأميركية والإيرانية...

"نظم الشاعر الذائع الصيت عارف قزويني أبياتًا يرثي فيها رحيل شوستر. وتواترت أنباء - وإن صعُب توكيدها - مفادها أن آية الله الأكبر في أصفهان كان يحضّ أتباعه على إعلان الجهاد نصرةً لشوستر. ولم يسبق لأميركي قط أن حاز مثل هذا الإعجاب والتقدير في إيران، ولم يُقدّر لغيره أن يناله من بعده..."، يقول جان قزوينيان في كتابه المترجم إلى العربية، والصادر مؤخرًا بطبعته الأولى عن دار "هاشم"، بعنوان "أميركا وإيران - الرسائل والمدافع: 300 عام من العلاقات المعقّدة".

كان دبليو. مورغان شوستر محاميًا أميركيًا ونجمًا صاعدًا في سماء واشنطن، يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا حين أوفدته وزارة الخارجية الأميركية في شباط/فبراير 1911 مبعوثًا إلى بلاد فارس، "إيران"، ليشغل وظيفة "أمين الخزانة العام لفارس"، على الرغم من أن الخارجية الأميركية كانت قد اشترطت على شوستر وفريقه، في حينه، ألّا يعدّوا أنفسهم ممثلين لحكومة الولايات المتحدة، وإنما مواطنين عاديين في خدمة فارس. وقد حاول شوستر تنظيم شؤون خزينة بلاد فارس وحمايتها من الفساد الداخلي المتصل بالأسرة القاجارية الحاكمة، والتدخل الخارجي، الروسي تحديدًا. وذلك في ظل الثورة الدستورية التي جرى الإطاحة بها أواخر سنة 1911، مما اضطر شوستر إلى مغادرة إيران بعد سبعة أشهر من قدومه، وقد بقي في ذاكرة الإيرانيين "بطلًا قوميًّا، ومنافحًا صلبًا ذاد عن حياض استقلال فارس، وكافح من أجل ديمقراطيتها".

كانت قصة شوستر واحدة من بين عشرات المواقف والقصص التي وردت في كتاب "الرسائل والمدافع". أراد الكاتب من خلالها نبش ذاكرة إرث الود والإعجاب والاحترام المتبادل ما بين إيران وأميركا منذ مطلع القرن الثامن عشر، قبل أن تدخل الأمتان في سردية صراعهما المستعر إلى يومهما هذا.

يمتد كتاب جان قزوينيان على نحو 800 صفحة من تاريخ العلاقات الأميركية - الإيرانية وتحولاتها، على مدار 300 عام. ويكمن ادعاء الكاتب أهمية كتابه في أنه يثبت إرثًا من حسن العلاقات على مدار 200 عام بين البلدين، سابقًا لإرث نزاعهما الممتد منذ عقود.

إلا أن ذلك، برأينا، لا يقتصر على إيران وحدها، فكل الأمم والشعوب، ومن بينها العرب، كانت تربطها بالولايات المتحدة الأميركية، حتى الحرب العالمية الثانية، أواسط القرن الماضي، علاقات ود واحترام، وليس إيران فقط. تمامًا كما لم يبدأ الصراع مع الولايات المتحدة الأميركية، منذ النصف الثاني من القرن العشرين، كسردية إيرانية، إنما سبقت إيرانَ دولٌ وأممٌ في مواجهة المد الإمبريالي الأميركي في العالم، في الوقت الذي كانت فيه إيران الشاه تطمح إلى أن تكون شرطيًا أميركيًا في المنطقة.

إن أهمية كتاب "أميركا وإيران - الرسائل والمدافع" تكمن، برأينا، في ثلاثة أمور: الأول أنه يكاد يكون من أوائل الكتب التي تعود بالعلاقات الأميركية - الإيرانية ثلاثة قرون من الزمن إلى الوراء، مستندًا إلى سجلات ووثائق المحفوظات الرسمية في كلا البلدين، للتأصيل لعلاقتهما التاريخية. وثانيًا، السياق الذي يُترجم فيه الكتاب إلى العربية، في ظل المواجهة الصفرية بين البلدين في العامين الأخيرين، حيث لا سؤال يطفو على سطح الأحداث في الشرق الأوسط غير الحرب الصهيوأميركية على الجمهورية الإسلامية ونظامها في طهران. وثالثًا، هوية كاتب الكتاب، جان قزوينيان، فهو إيراني الأصل والمولد، وأنغلو - أميركي النشأة والتحصيل الأكاديمي، مما أهّله ليس فقط إلى موضوعية تناول تاريخ العلاقات بين البلدين، إنما إلى الإحاطة بمصادر المعلومات في كلا البلدين عن علاقتهما.

يقفز قزوينيان عن سردية خطابي "الشيطان الأكبر" و"محور الشر"، إلى ما قبل ولادة سردية كل خطاب منهما، إذ يعتبر عام 1953 منعطفًا بالنسبة إلى الإيرانيين في موقفهم من الولايات المتحدة، التي ساهمت، بالتعاون مع بريطانيا، في تدبير الانقلاب على حكومة مصدق الوطنية. كما يعتبر الأميركيون، بدورهم، عام 1979، مع قضية احتجاز موظفي السفارة الأميركية، منعطفًا في علاقتهم مع إيران.

منذ أن كانت الولايات المتحدة حفنة من المستعمرات البريطانية في القرن الثامن عشر، وقعت بلاد فارس في المخيال الأميركي - الديني البروتستانتي، يعود قزوينيان مؤصلًا لهالة بلاد فارس في مخيلة الأميركيين. وقد أورد الكاتب ما كانت تكتبه أبرز الصحف الأميركية عن الأحداث السياسية التي كانت تعصف ببلاد فارس في عشرينيات القرن الثامن عشر، إلى حد تغطيتها حرفيًا، خصوصًا تلك المتصلة بثورة قبائل البشتون بقيادة الأفغاني محمود الهوتكي، وتمرد هذا الأخير على سلطة الشاه. "ففي المستعمرات الأميركية في عشرينيات القرن الثامن عشر، كان مجرد غياب الأخبار من إيران يُعدّ خبرًا يستحق الصفحة الأولى"، يقول الكاتب، وقد كان الأميركيون منحازين في حينه جهارًا إلى الملك الفارسي ضد التمرد عليه.

كانت إيران، ببعدها الديني والحضاري، من منظور الأميركيين، أقل إسلامًا، وأقل عروبةً، وأقل شرًّا، لطالما ناوأت بلاد فارس السلطنة العثمانية. وقد ظلّت هذه الأخيرة، في مخيلة الأوروبيين والأميركيين، مصدر تهديد ديني وحضاري، ومن هنا يبيّن الكاتب أحد أسباب الانحياز الأميركي إلى عرش الطاووس في بلاد فارس منذ القرن الثامن عشر.

ليست هذه المقالة في مقام يتسع لتناول كل ما تناوله الكتاب الممتد على ما يقارب 800 صفحة، إنما أردنا منها التنويه بواحد من أهم أعمال البحث التأصيلي للعلاقات المبكرة بين الأمتين، الأميركية والإيرانية، التي جدلها تجّار الخمر والسجاد، ومبشرو البعثات المشيخية الإنجيلية إلى بلاد فارس، وكذلك المبعوثون بين البلدين، الهواة والمحترفون منهم، كما سمّاهم الكاتب في كتابه، والموظفون والاختصاصيون، والسماسرة والجواسيس، ثم تحولات إيران في القرن العشرين، في الوقت الذي بدأت تتغول فيه الولايات المتحدة كقوة عاتية، ليقول لنا جان قزوينيان ما لا نعرفه عن تاريخ علاقات أمتين بعضهما ببعض، لا نعرف إلا عن صراعهما. وليست أهمية الكتاب، برأينا، في مقولة الكاتب ورسالته من كتابه، بقدر ما تكمن في التفاصيل المنتزعة من أرشيفات ومحفوظات البلدين عن حكاية الرسائل والمدافع بينهما.