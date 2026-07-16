صدور العدد الثالث عشر من دورية "حِكامة"

صدر العدد الثالث عشر من دورية "حِكامة" التي تُعنى بالسياسات العامة والإدارة العامة، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا.

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا: العدد الثالث عشر (صيف 2026) من دورية "حِكامة"، التي تُعنى بالسياسات العامة والإدارة العامة، وتضمّن العدد خمس دراسات تناولت سلوك الفلسطينيين في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والعمل الجمعوي والتحول نحو المقاولة الاجتماعية في المغرب، ومفارقة التحرر والتحكم في وسائط التواصل الاجتماعي، ومنع حق العودة بوصفه جريمة ضد الإنسانية، واختصاصات المحاكم الدستورية العربية.

ويضمّ العدد ورقة سياسات عن دور توطين التمويل الإنساني في الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الأردن، ودراسة مترجمة عن الآثار البيئية للذكاء الاصطناعي من منظور سياساتي، إضافة إلى مراجعات وعروض كتب.

تجدون في موقع دورية "حكامة" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.