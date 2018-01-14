هيمنة على جوائز "بريت" لموسيقية البوب البريطانية

يتنافس المرشحون لجوائز موسيقى البوب في المملكة المتحدة، وهم إد شيران ودوا ليبا وليام باين وستورمزي على نسخة هذا العام.

وشيران مرشح لأربع جوائز، هي أفضل مغني بريطاني، وأفضل أغنية مصورة وأفضل أغنية منفردة عن (شايب أوف يو) وأفضل ألبوم.

وحصلت المغنية دوا ليبا على معظم الترشيحات، وحققت أغنيتها المنفردة "نيو رولز" نجاحا باهرا العام الماضي، ورُشحت لجوائز في خمس فئات منها أفضل ألبوم وأفضل مغنية وأفضل أغنية منفردة.

وتم ترشيح نجم فريق وان دايركشن السابق باين لجائزة أفضل أغنية منفردة وأفضل أغنية مصورة عن "ستريب ذات داولز" التي حققت نجاحا باهرا في بريطانيا واستراليا والولايات المتحدة.

وقال باين أثناء مناسبة أقيمت للإعلان عن المرشحين في لندن "تم إعداد الأغنية بصورة رائعة جدا، وأنا سعيد جدا بالنجاح الذي حققته حتى الآن... لقد تم تشغيلها مليار مرة".

وأضاف "إنه لشيء رائع... إنه سدس سكان العالم، شيء لا يصدق".

وستنافس دوا ليبا على جائزة أفضل مغنية جيسي وير وبالوما فايث التي نالت الجائزة عام 2015.

وجرى ترشيح مغني الراب "جيه هوس" ومؤلف الأغاني روري تشارلز جراهام، الذي يشتهر باسم "راج إن بون مان" لثلاث جوائز منها أفضل ألبوم المرشح لها أيضا ألبوم ستورمزي "جانج سيانز آند براير".