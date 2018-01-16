شرطة لندن تحقق في وفاة مغنية الروك الأيرلندية

فتحت الشرطة البريطانية في لندن تحقيقًا في وفاة مغنية الروك الإيرلندية دولوريس أوريوردان، وأعلنت مديرة أعمالها الخاصة أن مغنية الروك توفيت فجأة أمس الإثنين، عن عمر 46 عاما أثناء زيارة عمل للندن لتسجيل أغان.

وقالت شرطة لندن إن امرأة في العقد الخامس توفيت في وقت مبكر من صباح الاثنين في فندق بارك لين في وسط لندن، وقال متحدث إن الشرطة تحقق في حالة الوفاة التي تتعامل معها على أنها "غامضة" .

وكان إيقاع وألحان أغاني أوريوردان من الأسباب التي أسهمت في صعود نجم فريق ذا كرانبيريز في أوائل تسعينات القرن الماضي عندما اشتهرت أغنيات مثل "لينجر" و"دريمز" و"زومبي".

وباع الفريق أكثر من 40 مليون تسجيل ليصح ثاني أكثر فرق الروك الأيرلندية مبيعا بعد فريق ( you too).

وقال زملاؤها الثلاثة في الفريق على تويتر إن رحيل "موهبة استثنائية" دمرهم.

ووصفها رئيس الوزراء ليو فارادكار في بيان قائلا إنها "صوت جيلها".

لكن أوريوردان المتحفظة بطبعها كثيرا ما كانت تقاوم الشهرة حتى أنها تركت موطنها في أيرلندا لعدة سنوات لتبتعد عن الأضواء.

وقالت مسؤولة الدعاية لينزي هولمز إن أوريوردان توفيت أثناء زيارة قصيرة للندن، لكنها رفضت التعليق على سبب الوفاة.

وأضافت في بيان "أفراد أسرتها صدمهم نبأ وفاتها وطلبوا عدم انتهاك خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب".

وتشكلت الفرقة في العام 1989 وتوقفت عن العمل في العام 2003 لتعيد تشكيل صفوفها العام 2009 مصدرة ألبومها الأخير "سامثينغ إلس" العام الماضي.