الموت يغيب الشاعر اللبناني جوزيف الهاشم

توفي أمس السبت، الشاعر اللبناني جوزيف الهاشم، والمشهور باسم (زغلول الدامور) بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 93 عاما.

ووصفت الوكالة الوطنية للإعلام الشاعر الراحل بأنه "من أشهر شعراء الزجل في لبنان".

ولد الهاشم في بلدة "البوشرية" قضاء المتن، في جبل لبنان عام 1925 لعائلة تعود جذورها إلى بلدة "الدامور" الساحلية في جبل لبنان ولذلك لقب بزغلول الدامور.

أتقن نظم الشعر في سن التاسعة، لكن شهرته ذاعت في لبنان والمنطقة العربية بعد أن شكل ثنائيا تنافسيا مع الراحل زين شعيب، وهو الثنائي الذي لم يعرف الزجل اللبناني نظيرا له على مدى النصف الثاني من القرن الماضي.

ألف جوقته الأولى عام 1944 ورأسها حيث غنى في كل قرية ومدينة في لبنان، وقام بأكثر من 120 رحلة خارج لبنان.

وكانت إحدى أبرز حفلاته الزجلية في بلدة "بيت ميري" في جبل لبنان عام 1971 وقدم فيها مبارزة مع الشاعر موسى زغيب، ووصل إلى الحفل بعد دفن شقيقه بساعات وعلى المسرح قدم قصيدة يقول فيها "اعذريني يا حروف الأبجدية إذا ما بعمل الواجب عليي/ خسرت خيي اللي مفضل ع ولادي وعليي/ متل أمي ومتل بيي/ خمس ساعات صرلو مش زيادة/ ما حلّو يبتدي النسيان فيي".