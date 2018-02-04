جييرمو ديل تورو يحصد جائزة رابطة المخرجين

منح مخرجو هوليوود، جييرمو ديل تورو، لقب أفضل مخرج سينمائي لعام 2017 عن فيلم "ذا شيب أوف ووتر" ليقترب بذلك المخرج المكسيكي وفيلمه من أهم الجوائز العالمية.

واختارت رابطة المخرجين الأميركيين، أبرز جهة لتمثيل مخرجي السينما والتلفزيون، المخرج جوردان بيل، كأفضل مخرج لفيلم روائي للمرة الأولى عن فيلم الرعب غير التقليدي "جت أوت" المرشح لأربع جوائز أوسكار هذا العام من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وكثيرا ما يحصد الفائزون بجوائز رابطة المخرجين الأميركيين للأفلام الروائية جائزة أوسكار أفضل مخرج وربما أوسكار أفضل فيلم أيضا.

وزادت فرص "ذا شيب أوف ووتر" في الفوز الشهر الماضي عندما اختارته رابطة المنتجين للقب أفضل فيلم.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها ديل تورو بجائزة رابطة المخرجين الأميركيين وأول مرة يترشح لها.

وحصد فيلم ديل تورو 13 ترشيحا للأوسكار الشهر الماضي، ليتفوق بذلك على كل أفلام عام 2017، وإن ظل بحاجة إلى ترشيح آخر ليحقق الرقم القياسي لترشيحات الأوسكار وهو 14 ترشيحا. ومن بين الجوائز المرشح لها فيلم "ذا شيب أوف ووتر" جائزة أوسكار أفضل فيلم وأوسكار أفضل مخرج.

ومن بين المرشحين لجائزة أوسكار أفضل مخرج أيضا جريتا جيرويج عن فيلم "ليدي بيرد". وستصبح جيرويج إذا فازت ثاني امرأة تفوز بالجائزة.

وفاز ماثيو هاينمان بجائزة أفضل مخرج لفيلم وثائقي عن الفيلم البريطاني "سيتي أوف جوستس"، الذي تدور أحداثه حول معارضين يتحدون معا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سورية.

وستعلن أسماء الفائزين بجوائز الأوسكار في الرابع من آذار/ مارس في حفل يتزين بنجوم هوليوود ويتابعه الملايين حول العالم. وينقل الحفل على التلفزيون مباشرة ويعد من المواد التلفزيونية الأعلى مشاهدة في الولايات المتحدة.

وإلى جانب مخرجي السينما تكرم رابطة المخرجين أيضا مخرجي التلفزيون. وفازت امرأتان باثنتين من أهم جوائز الرابطة في الفئات التلفزيونية.

وفازت المخرجة بيث مكارثي-ميلر بجائزة أفضل مخرجة لمسلسل تلفزيوني كوميدي عن مسلسلها "فيب" كما اختيرت ريد مورانو للقب أفضل مخرجة لمسلسل درامي عن مسلسل "ذا هاندميدز تيل".

وذهبت جوائز الرابطة أيضا إلى مخرجي مسلسل "بيج ليتل لايز" وبرنامج "ساترداي نايت لايف" ولتقديم حفل الأوسكار العام الماضي وذلك بعد توجيه انتقادات كثيرة للحفل بسبب الخطأ الذي وقع عند الإعلان عن اسم الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم.