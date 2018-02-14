الدورة الـحادية عشرة للملتقى الدولي للرسوم المتحركة

تنظّم الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية المصري، يوم الخميس 15 شباط/ فبراير، الدورة الحادية عشرة لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

وتتوزع الأعمال المشاركة في الملتقى على ست مسابقات للأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والإبداع التجريبي والعمل الأول والمسلسلات.

وستشارك في الملتقى الذي سينتهي بتاريخ 22 شباط/ فبراير، نحو 40 دولة عربية وأجنبية ومنها، مصر والسعودية وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وألمانيا والدنمرك وسويسرا ولوكسمبورج وكرواتيا وجورجيا واستونيا وروسيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.

وتبدأ العروض في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية مع الفيلم الأمريكي "إيثل أند إرنست.. ترو ستوري"، فيما تستمر باقي العروض في سينما الهناجر ومركز طلعت حرب الثقافي في وسط البلد ومركز إبداع الطفل في بيت العيني بحي الأزهر إضافة لقصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة المنيا.

ويحق لوزارات الثقافة العربية ترشيح الجمعيات المتخصصة المشاركة في الملتقى بمعرفتها، وتجوز مشاركة المبدعين والمنتجين العرب والأجانب في الملتقى بصفتهم الشخصية كأفراد أو شركات

كما يشمل البرنامج تنظيم ورش فنية للأطفال والطلبة كما يخصص الملتقى قسما خاصا لعرض أفلام طلبة أقسام التحريك بالجامعات المصرية.