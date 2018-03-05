الأوسكار يعلن عن نتائجه النهائية لهذه الدورة

انتهت مسابقة جائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما، أوسكار، الأحد، في أجواء احتفالية، شارك فيها العديد من مخرجي وممثلي ومنتجي الأفلام ذاتها.

وأخذ الجائزة الذهبية، كأفضل فيلم، فيلم " ذا شيب أوف ووتر" للخيال العلمي، من إخراج المخرج المكسيكي، جييرمو ديل تورو، والذي فاز بجائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم، وهي أول جائز أوسكار يفوز بها تورو الذي أخرج أفلامًا مثل، "هيل بوي" و "بانز لابيرينث".

وتدور أحداثه في ستينات القرن الماضي، عندما تبدأ عاملة نظافة بالعمل في أحد المختبرات السرية للحكومة الأميركية، وتفاعلها مع الكائن العجيب الذي اكتشفت وجوده هناك.

وفاز الممثل البريطاني، جاري أولدمان،بجائزة أوسكار أفضل ممثل، وهي جائزته الأولى، عن دوره في فيلم "داركست أور)"، بعد أن جسّد شخصية الزعيم البريطاني، ونستون تشرشل، منقول عن قصة حقيقية جرت أحداثها أثناء الحرب العالمية الثانية.

ويركز الفيلم على شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من عام 1940 عندما كانت بريطانيا على وشك الهزيمة في الحرب العالمية الثانية وواجه تشرشل انقسامات عميقة في حكومته والجيش والملكية.

وفازت الممثلة الأميركية، فرانسيس مكدورماند، بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري"، الذي لعبت فيه دور امرأة غاضبة تسعى للإمساك بقاتل ابنتها وتسليمه للعدالة بعد أن أخفقت السلطات في ذلك.

وفاز الممثل الأميركي، سام روكويل، بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في نفس الفيلم، حيث لعب دور شرطي غاضب وعنصري.

وفاز الفيلم التشيلي، "إيه فانتاستيك وومان، بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ويتناول الفيلم قصة امرأة متحولة جنسيا تكافح ضد أسرة حبيبها بعد وفاته.

وفازت الممثلة الأميركية، أليسون جاني، بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم، "آي تونيا"، الذي لعبت فيه دور متزلجة تطمح للنجومية والفوز.