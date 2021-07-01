  2. ثقافة وفنون

"مسير تراثيّ" في غزة

تاريخ النشر: 01/07/2021 - 16:54

"مسير تراثيّ" في غزة
(الأناضول)
عرب ٤٨

شارك فلسطينيون في قطاع غزة المحاصر، اليوم الخميس، في فعالية أقيمت تحت عنوان "مسيرٍ تراثي".

وسار المشاركون نحو الحدود الشرقية للقطاع، وتخلّل المسير عدد من الفعاليات الشعبيّة والوطنيّة.

ونُظِّم المسير، بمبادرة وإشراف اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

مشاركون في الفعالية (الأناضول)

وحمل المسير عنوان "العودة ملح الأرض والوطن" ورفع المشاركون في المسير أعلام فلسطين، كما ارتدوا الكوفية والأزياء التراثيّة، ورددوا أغان وأهازيج شعبية.

ووصل المشاركون إلى أرضٍ مفتوحة تقع إلى الشرق من مخيم المغازي، حيث نزلوا هناك لرسم اللوحات الفنية، والمشاركة في إعداد طعام الفطور على الطريقة التقليدية.

وقال مسؤول ملف "الأنشطة"، في اللجنة الشعبية للاجئين، سائد حميد، إن هذه الفعالية تأتي "لإحياء الذكريات الفلسطينية وفي ظلال مناسبة يوم اللاجئ العالمي" (يحل يوم اللاجئ العالمي في الـ20 من حزيران/ يونيو من كل عام).

وأضاف حميد لوكالة "الأناضول" للأنباء: "من خلال هذا المسير أيضا، نتضامن مع أهالي مدينة القدس الذين يصعّد الاحتلال من هجماته عليهم هذه الفترة".

وطالب حميد "الجهات الحقوقية والدولية بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، لحماية الحقوق الفلسطينية ومنع التغوّل الإسرائيلي عليها".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#غزة
#مسير تراثي

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