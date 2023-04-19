إليك بالدوين يستأنف تصوير فيلم "راست" الذي شهد إطلاق نار قاتل

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني في بيان "الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر"

أعلنت محامية الشركة المنتجة لفيلم "راست" عن استكمال التصوير مع الممثّل الأميركيّ إليك بالدوين، بعد نحو 18 شهرًا على مقتل مصوّرة سينمائيّة خلال تصوير الفيلم، بطلقة من مسدّس الممثّل بالدوين.

وفيما تتواصل القضية الجنائية، يُتوقع استئناف تصوير الفيلم الخميس بولاية مونتانا الأميركية.

وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود وأُطلقت على إثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.

ويخضع الممثل البالغ 65 عاما، المشارك في إنتاج الفيلم، حاليا لرقابة قضائية. وقد مُنع خصوصًا من تناول الكحول أو استخدام أسلحة نارية أو أي نوع من السلاح الخطر.

ودفع الممثل أليك بالدوين، المعروف خصوصًا بدوره في مسلسل "30 روك"، باستمرار ببراءته في هذه الحادثة. وأشار إلى أن أفرادًا في طاقم العمل أبلغوه بأن السلاح غير مؤذ، كما ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد. غير أن هذا الكلام أثار تشكيكًا لدى خبراء عدة.

ويُتوقع أن يُستأنف تصوير الفيلم بمشاركة ماثيو، زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، بصفته منتجًا منفذًا. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أسقط الرجل دعاوى قضائية مدنية كان قد رفعها ضد اليك بالدوين، بموجب اتفاق لم يُكشف عن قيمته.

وكان تصوير فيلم الويسترن هذا داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحًا يُفترض أنه يحوي رصاصا خلبيًا، غير أن ذخيرة حية أُطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عامًا) وإصابة المخرج جويل سوزا.

وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني في بيان "الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر".

وأوضحت أن "الذخائر الحية كانت على الدوام ولا تزال ممنوعة في مواقع التصوير".

كما أن مسؤولة الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد متهمة أيضًا بالقتل غير العمد.

وإذا ما أدين بالدوين وغوتيريز ريد، فإنهما يواجهان احتمال السجن حتى 18 شهرًا مع دفع غرامة مقدارها خمسة آلاف دولار.

وفي نهاية آذار/مارس، حُكم على مساعد المخرج الأول في الفيلم ديف هولز بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وكان هولز (63 عامًا) قد أعطى السلاح لبالدوين قائلا له إنه غير خطر. وقد وافق على الإقرار بالذنب.

أما والدا المصورة السينمائية المقتولة وشقيقتها فلا يزالون يطالبون بتعويضات أمام القضاء المدني.