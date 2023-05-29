وفاة الفنّان والممثّل المسرحيّ السوريّ اسامة الروماني

عرف الرومانيّ، المولود في دمشق عام 1942، بأدواره المسرحيّة مع رفيق دربه الفنّان دريد لحّام، ولا سيّما بمشاركته في مسرحيّتي "ضيعة تشرين" و"غربة" اللّتين عرضتا مطلع ستّينيّات القرن الماضي، وحفرتا في ذاكرة السوريّين طويلًا

توفّي الممثّل أسامة الروماني الاثنين في دمشق عن 81 عامًا إثر احتشاء في عضلة القلب، بعد مسيرة ساهم في بدايتها بتأسيس المسرح القوميّ في سوريا واشتهر لاحقًا بأعماله المسرحيّة والتلفزيونيّة.

ونعت نقابة الفنّانين "الفنّان الكبير"، ووصفته وكالة الأنباء الرسميّة "سانا" بـ "صاحب المسيرة الإبداعيّة وأحد أهمّ روّاد المسرح السوريّ المعاصر".

وعرف الرومانيّ، المولود في دمشق عام 1942، بأدواره المسرحيّة مع رفيق دربه الفنّان دريد لحّام، ولا سيّما بمشاركته في مسرحيّتي "ضيعة تشرين" و"غربة" اللّتين عرضتا مطلع ستّينيّات القرن الماضي، وحفرتا في ذاكرة السوريّين طويلًا.

وارتبط اسمه ببرنامج الأطفال الشهير "افتح يا سمسم" الّذي ساهم في تأسيسه في الكويت عام 1979، وصار جزءًا من ذاكرة الطفولة لأجيال عربيّة متلاحقة.

وتعدّ شخصيّة الرئيس السوريّ الأسبق أديب الشيشكلي الّتي قدّمها في مسلسل "حمّام القيشاني" إحدى أبرز محطّات الرومانيّ الدراميّة.

وغاب الرومانيّ عن شاشة التلفزيون وخشبة المسرح نحو عشرين، سنة قبل أن يعود إلى دمشق عام 2021 ويشارك في مسلسلات دراميّة عدّة أبرزها مسلسل "كسر عظم".

ونعاه عشرات من زملائه ومئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعيّ. وكتبت الممثّلة شكران مرتجى في نعيه "فخامة الاسم والأرشيف (..) ستبقى في الذاكرة، وكنت سعيدة بعودتك إلى دمشق بعد سنوات الغربة الطويلة".

وأسامة هو الشقيق الأصغر للفنّان الراحل هاني الروماني. ولم تحدّد بعد تفاصيل جنازة الرومانيّ ومراسم التشييع.