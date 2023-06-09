تقنيّة المسح الثلاثيّ: كيف يمكن أن تحافظ على التراث الثقافيّ؟

التراث الثقافيّ هو أحد الأصول القيّمة الّتي تزوّدنا بفهم عميق لتاريخ وتقاليد وهويّة المجتمع، ومع ذلك، هناك تحدّيات كبيرة أمام الحفاظ على مواقع التراث الثقافيّ والتحف بسبب مرور الوقت والعوامل البيئيّة المختلفة، لكنّ التكنولوجيا أصبحت أداة قويّة في جهود الحفاظ على التراث الثقافيّ في العصر الرقميّ، ويستخدم المسح ثلاثيّ الأبعاد والواقع الافتراضيّ والذكاء الاصطناعيّ لاستعادة التراث الثقافيّ وضمان استمراريّته للأجيال القادمة.

ويعدّ استخدام تقنيّة المسح ثلاثيّ الأبعاد من أهمّ التطوّرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافيّ، حيث يسمح بإنشاء نسخ رقميّة مفصّلة للغاية للقطع الأثريّة والهندسة المعماريّة والمواقع الأثريّة، ويمكن استخدام هذه النسخ الرقميّة المقلّدة للتوثيق والبحث وحتّى لإعادة البناء الافتراضيّ للتراث الثقافيّ التالف أو المدمّر، كما يستخدم مشروع CyArk المسح ثلاثيّ الأبعاد لإنشاء سجلّات رقميّة مفصّلة لمواقع التراث الثقافيّ المعرّضة للخطر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المعالم الشهيرة مثل الكولوسيوم في روما وسور الصين العظيم.

وبواسطة الحفاظ على التراث الثقافيّ بشكل رقميّ، يضمن المسح ثلاثيّ الأبعاد الحفاظ على الهياكل والقطع الأثريّة حتّى في حالة تدهورها بمرور الوقت، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح المسح ثلاثيّ الأبعاد بخلق تجارب افتراضيّة تفاعليّة، ممّا يتيح للناس الاستكشاف من أيّ مكان في العالم، وتتيح هذه التكنولوجيا للأفراد الاستفادة من هذه الكنوز والتعلّم، ممّا يجعلها أكثر ديمقراطيّة في الوصول إلى التراث الثقافيّ.

وتمثّل التقنيّة الجديدة للواقع الافتراضيّ ثورة في طريقة تفاعلنا وتجربتنا للتراث الثقافيّ، إذ توفّر تجارب فريدة من نوعها تأخذ الأفراد إلى أزمنة وأماكن مختلفة، ممّا يمكّنهم من استكشاف مواقع التراث الثقافيّ والآثار في بيئة افتراضيّة، وتقوم المتاحف والمؤسّسات الثقافيّة باستخدام تقنيّة الواقع الافتراضيّ في معارضها بشكل متزايد لتعزيز تفاعل الزوّار ولنشر وعرض أهمّيّة التاريخ والثقافة للآثار والممتلكات الأثريّة.

ويقدّم الواقع الافتراضيّ حلًّا للمواقع التراثيّة الهشّة أو الصعبة الوصول إليها؛ حيث يتيح للزائرين السير على شوارع ومباني ومناظر بومبي القديمة عبر تجربتهم الافتراضيّة، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه التقنيّة لا تحافظ فقط على المواقع التراثيّة رقميًّا، بل تتيح أيضًا للزوّار تجربتها والتخيّل كيف كانت في الماضي، ممّا يعزّز شعور الزائر بالتاريخ. كما يساعد الواقع الافتراضيّ في إعادة بناء وترميم المواقع المتضرّرة، حيث يسمح للمهندسين المعماريّين والحفّاظ بإعادة إحياء هياكلهم التاريخيّة استنادًا إلى السجلّات والأدلّة الموجودة.

ووجدت تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ (AI) تطبيقات متعدّدة في الحفاظ على التراث الثقافيّ، وبحسب باحثين، من المهمّ الإشارة إلى تطبيق هذه التقنيّة في مجال ترميم القطع الأثريّة والأعمال الفنّيّة التالفة، حيث يمكن لخوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ التحليل الدقيق للصور واكتشاف الأنماط والتنبّؤ بالتفاصيل المفقودة، وهذا بدوره يمكن أن يعيد عمليّة بناء القطع الثقافيّة الّتي تعاني التلف أو فقدان بعض الجزء منها. وشكل المثال البارز لهذا النوع من التطبيق هو استخدام خوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ لإعادة بناء العمل الكلاسيكيّ لـ"العذراء والطفل مع سانت آن" لليوناردو دافنشي.

ويعمل الذكاء الاصطناعيّ على الاستفادة من إمكانيّات تحديد الأشياء الثقافيّة وتصنيفها، حيث تمكّن خوارزميّات التعلّم الآليّ من تحليل الصور والنصوص بأعداد كبيرة، وتحديد الأنماط المتعلّقة بالكائنات الثقافيّة، ويمكن استخدام هذه الطريقة الفعّالة لإدارة المخزون، والتأكّد من صحّته، وجعل الأبحاث عن التراث الثقافيّ أسهل وأسرع. كما تتيح أدوات الترجمة الذكيّة فهم التقاليد الثقافيّة والحفاظ عليها، والترجمة بين اللغات القديمة والحديثة.