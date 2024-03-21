عرض 11 مليار دولار لشراء استوديوهات "باراماونت" الأميركيّة

قدمت شركة الاستثمار الأميركية "أبولو" عرضًا بقيمة 11 مليار دولار لشراء استوديوهات باراماونت، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء نقلًا عن مصادر مطلعة على الملف لم تكشف هويتها.

وتثير الاستوديوهات التابعة لشركة "باراماونت" منذ زمن بعيد شهية جهات راغبة في شرائها، بينها مجموعة "نتفليكس" العملاقة في مجال البث التدفقي التي أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة المنتجة للكثير من الأعمال السينمائية الضخمة، منها "توب غن: مافريك" ("Top Gun: Maverick")، وفق التقرير.

وذكرت الصحيفة أن شركة أبولو تعرض مبلغًا يفوق القيمة السوقية لشركة "باراماونت غلوبال"، والبالغة 7,7 مليارات دولار.

ورفضت شركة "باراماونت غلوبال" الإدلاء بأي تعليقات بشأن هذه المعلومات، فيما لم ترد شركة "أبولو" على طلب للتعليق.

وأنهت أسهم شركة باراماونت غلوبال العملاقة في مجال الإعلام والترفيه، تداولاتها الرسمية في البورصة الأربعاء بارتفاع يقرب من 12 بالمئة، مسجلة 12,51 دولارًا.