وفاة الروائيّ الفرنسيّ الحائز على جائزة "غونكور" باسكال لينيه

نال لينيه عام 1971 جائزة ميديسيس الأدبيّة المرموقة، ثمّ أتبعها بعد ثلاث سنوات بنيله جائزة غونكور...

توفّي الاثنين في باريس عن 82 عامًا الروائيّ الفرنسيّ الحائز جائزتي ميديسيس وغونكور الأدبيّتين باسكال لينيه، على ما أفادت الثلاثاء، زوجته صوفيّ.

وقالت صوفي لينيه لوكالة فرانس برس، إنّ زوجها الّذي كرّس حياته للكتابة والتصوير الفوتوغرافيّ أيضًا، "رحل بالأناقة الّتي ميّزته على الدوام" تاركًا في رصيده نحو 40 كتابًا من بينها 30 رواية، بعد 50 عامًا من إصداره "لا دانتيليير" La Dentelliere.

ونال لينيه عام 1971 جائزة ميديسيس الأدبيّة المرموقة عن "ليريفولوسيون" L'Irrevolution، ثمّ أتبعها بعد ثلاث سنوات بنيله جائزة غونكور عن "لا دانتيليير"، والروايتان صدرتا عن دار "غاليمار" للنشر.

ويتناول "ليريفولوسيون" قصّة علاقة أستاذ فلسفة شابّ متمرّد مع تلاميذه في مدرسة ثانويّة فنّيّة، أمّا "لا دانتيليير" فيتمحور على قصّة فتاة تعمل في صالون لتصفيف الشعر.

وترجمت "لا دانتيليير" إلى لغات عدّة، واقتبس منها فيلم سينمائيّ، شكّل بداية لمسيرة الممثّلة إيزابيل أوبير الّتي جسّدت دور الفتاة.