9 نصائح للعاملين في شهر رمضان

عرب ٤٨

يواجه العاملون صعوبات مختلفة خلال دوامهم في شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب منهم اتباع بعض النصائح من أجل الحفاظ على مهامهم اليومية وإنتاجياتهم.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم بعض النصائح للحفاظ على جودة وإنتاجية العمل طوال الشهر الفضيل.

نظام غذائي صحي

يوصى باتباع أطعمة متوازنة وصحية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال استشارة خبير تغذية لمعرفة أفضل طريقة لاتباع نظام غذائي صحي أثناء الصوم.

تمارين رياضية

من المفضل استغلال ساعات الفراغ من أجل ممارسة التمارين الرياضية، فالجسم يتمتع بطاقة للقيام بتمارين أثناء الصوم، وعليه ننصحكم بالتحدث مع مدرب شخصي حول الأنشطة الرياضية الآمنة أثناء الصوم، فالرياضة تحافظ على توازن أجسامكم وبالتالي تزيد من طاقتكم وتركيزكم.

لا تضيعوا الوقت

من أكثر الأخطاء شيوعا خلال شهر رمضان هو القيام بأنشطة عديمة الفائدة وهدر ساعات طويلة أمام التلفاز، وبالتالي فإن قضاء الساعات بين فترة الإفطار والسحور في القيام بأمور منتجة كإرسال الرسائل الالكترونية والمطالعة يساعد في الحفاظ على إنتاجيتكم طوال الوقت.

الإكثار من شرب الماء

عليكم شرب كميات كبيرة من الماء بعد الإفطار والسحور من أجل تجنب الشعور بالعطش خلال العمل وتفادي التعرض للإغماء أثناء العمل بسبب الجفاف الشديد.

خططوا ليومكم في الليلة المسبقة

عند الاستيقاظ في فترة السحور أو قبل الخلود للنوم، عليكم التفكير في أهدافكم لليوم التالي من خلال إعداد قائمة بسيطة بالمهام اليومية وهذا ما يساعد على إدارة توقعاتكم وتوقعات الأشخاص حولكم.

تجنبوا الشعور بالكسل

إن شعرتم بالكسل أو الجوع الشديد، اتركوا كل شيء من أيديكم وافعلوا شيئا يتطلب طاقة أقل، يمكنكم مثلا تنظيف مكاتبكم أو إنجاز مهام مكتبية أو إعادة تنظيم مكتبكم أو ملفات بريدكم الالكتروني.

تجنبوا اللهو

تؤثر مصادر اللهو على الإنترنت سلبا على إنتاجيتكم، لذا تجنبوا تصفح الفيس بوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من المواقع خلال ساعات الدوام وقوموا بتأجيل ذلك لما بعد الدوام أو خلال فترة الاستراحة.

التطوع

رمضان هو شهر العطاء، فالعديد من الشركات تمنح موظفيها إجازات مدفوعة الأجر لمساعدة مجتمعهم. اسألوا مديركم إن كان يمكنك القيام بأنشطة خيرية خلال شهر رمضان، فالقيام بهذه الأنشطة والعمل من أجلها لن يساعد المحتاجين والفقراء فحسب، بل سيعزّز من إنتاجيتكم أيضا.