الدولة العربية التي يصوم سكانها في رمضان 2023 لأقصر مدة

من المتعارف عليه أن شهر رمضان غير ثابت الموعد بالنسبة للتقويم الميلادي وأنه بالمجمل يتناقص عدد أيام السنة الهجرية بمقدار 10 أيام كل عام. لهذا السبب نشهد في بعض السنوات شهر رمضان في الشتاء حيث النهار قصير وفي بعض السنوات نشهده في فترة الصيف حيث النهار طويل، ما يزيد من عدد ساعات الصيام.

بالإضافة إلى ذلك، يتفاوت طول النهار من بلد إلى آخر تبعا للموقع الجغرافي وزاوية ميلان الشمس وخطوط الطول وغير ذلك من العوامل الجغرافية التي تتحكم بطول النهار. كما أن طول النهار في المنطقة الواحدة يتغير تبعا للوقت من العام حيث تعتبر ليالي الشتاء أطول من ليالي الصيف الذي يطول النهار في أيامه. وبهذا يزداد طول النهار، ومنه فترة الصيام، كلما تقدمنا نحو الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويكون التغير عكسيا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية حيث تتعاكس الفصول.

ما هي الدولة العربية التي يصوم سكانها أقل عدد من الساعات في 2023؟

جزر القمر هي الدولة العربية ذات عدد الساعات الأقل من حيث صيام أيام رمضان في 2023. يبدأ رمضان في جزر القمر باليوم ذو النهار الأطول لأنها من بلدان نصف الكرة الأرضية الجنوبي، أي عدد ساعات الصيام الأكبر، ثم يبدأ عدد الساعات بالتناقص مع تقدم أيام رمضان على عكس باقي البلدان العربية التي تقع جميعها في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وعلى ذلك يزداد عدد ساعات الصيام فيها مع التوغل في فصل الربيع باتجاه الصيف.

قدّر عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان في مدينة موروني عاصمة جزر القمر بـ13 ساعة وواحد وعشرين دقيقة في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس 2023 وتتناقص فترة النهار لجزء من الدقيقة مع كل يوم لتصل مدة النهار في نهاية الشهر إلى 13 ساعة وخمس دقائق فقط، أي أن الفارق الزمني بين اليوم الأول واليوم الأخير لا يتجاوز 16 دقيقة.

تأتي الدول المحيطة أو القريبة من جزر القمر مثل جيبوتي والصومال تاليا من حيث أقصر فترة للصيام في رمضان 2023.

ما هي الدولة العربية التي يصوم سكانها أكثر عدد من الساعات في 2023؟

بالرغم من أن تونس تقع في قارة إفريقيا مثل جزر القمر ومع أن المسافة بين البلدين أقل من المسافة بينها وبين بعض البلدان الأخرى، تسجل تونس أطول نهار صيام ما بين الدول العربية في رمضان 2023. حيث قدّرت مدة الصيام في اليوم الأول من رمضان في تونس بـ13 ساعة وأربعٍ وأربعين دقيقة، بفارق 44 دقيقة عن مدة الصيام بنفس اليوم في جيبوتي، وتبلغ في اليوم الأخير من رمضان 14 ساعة وخمس وخمسين دقيقة بفارق يتجاوز ساعة ونصف مع جيبوتي في ذلك التاريخ.

يذكر أن دول المغرب العربي الأخرى، أي ليبيا والجزائر والمغرب، تتبع تونس من حيث طول المدة الزمنية للصيام.

جدول يبين ساعات الصيام في الدول العربية في رمضان 2023 مرتبة من الأقصر إلى الأطول

المدينة والدولة عدد أقصر نهار في رمضان عدد ساعات أطول نهار في رمضان موروني - جزر القمر 13 سا، 21 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 13 سا، 5 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 جيبوتي - جيبوتي 13 سا، 25 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 13 سا، 45 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 مقديشو - الصومال 13 سا، 22 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 13 سا، 27 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 صنعاء - اليمن 13 سا، 23 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 13 سا، 45 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 الخرطوم - السودان 13 سا، 20 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 13 سا، 46 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 نواكشوط - موريتانيا 13 سا، 28 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا تماماً ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 الدوحة - قطر 13 سا، 29 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 13 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 دمشق - سورية 13 سا، 44 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 47 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 القدس - فلسطين 13 سا، 53 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 52 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 عمّان - الأردن 13 سا، 40 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 40 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 بيروت - لبنان 13 سا، 45 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 48 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 الكويت - الكويت 13 سا، 31 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 23 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 مسقط - سلطنة عمان 13 سا، 31 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 13 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 الرياض - المملكة العربية السعودية 13 سا، 29 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 11 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة 13 سا، 30 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 13 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 المنامة - البحرين 13 سا، 30 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 17 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 بغداد - العراق 13 سا، 39 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 41 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 القاهرة - مصر 13 سا، 39 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 34 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 الرباط - المغرب 13 سا، 37 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 41 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 طرابلس - ليبيا 13 سا، 42 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 42 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 الجزائر - الجزائر 13 سا، 30 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 56 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023 تونس - تونس 13 سا، 44 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023 14 سا، 55 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023

شارك المقال