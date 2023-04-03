الدولة العربية التي يصوم سكانها في رمضان 2023 لأقصر مدة
من المتعارف عليه أن شهر رمضان غير ثابت الموعد بالنسبة للتقويم الميلادي وأنه بالمجمل يتناقص عدد أيام السنة الهجرية بمقدار 10 أيام كل عام. لهذا السبب نشهد في بعض السنوات شهر رمضان في الشتاء حيث النهار قصير وفي بعض السنوات نشهده في فترة الصيف حيث النهار طويل، ما يزيد من عدد ساعات الصيام.
بالإضافة إلى ذلك، يتفاوت طول النهار من بلد إلى آخر تبعا للموقع الجغرافي وزاوية ميلان الشمس وخطوط الطول وغير ذلك من العوامل الجغرافية التي تتحكم بطول النهار. كما أن طول النهار في المنطقة الواحدة يتغير تبعا للوقت من العام حيث تعتبر ليالي الشتاء أطول من ليالي الصيف الذي يطول النهار في أيامه. وبهذا يزداد طول النهار، ومنه فترة الصيام، كلما تقدمنا نحو الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويكون التغير عكسيا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية حيث تتعاكس الفصول.
ما هي الدولة العربية التي يصوم سكانها أقل عدد من الساعات في 2023؟
جزر القمر هي الدولة العربية ذات عدد الساعات الأقل من حيث صيام أيام رمضان في 2023. يبدأ رمضان في جزر القمر باليوم ذو النهار الأطول لأنها من بلدان نصف الكرة الأرضية الجنوبي، أي عدد ساعات الصيام الأكبر، ثم يبدأ عدد الساعات بالتناقص مع تقدم أيام رمضان على عكس باقي البلدان العربية التي تقع جميعها في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وعلى ذلك يزداد عدد ساعات الصيام فيها مع التوغل في فصل الربيع باتجاه الصيف.
قدّر عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من رمضان في مدينة موروني عاصمة جزر القمر بـ13 ساعة وواحد وعشرين دقيقة في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس 2023 وتتناقص فترة النهار لجزء من الدقيقة مع كل يوم لتصل مدة النهار في نهاية الشهر إلى 13 ساعة وخمس دقائق فقط، أي أن الفارق الزمني بين اليوم الأول واليوم الأخير لا يتجاوز 16 دقيقة.
تأتي الدول المحيطة أو القريبة من جزر القمر مثل جيبوتي والصومال تاليا من حيث أقصر فترة للصيام في رمضان 2023.
ما هي الدولة العربية التي يصوم سكانها أكثر عدد من الساعات في 2023؟
بالرغم من أن تونس تقع في قارة إفريقيا مثل جزر القمر ومع أن المسافة بين البلدين أقل من المسافة بينها وبين بعض البلدان الأخرى، تسجل تونس أطول نهار صيام ما بين الدول العربية في رمضان 2023. حيث قدّرت مدة الصيام في اليوم الأول من رمضان في تونس بـ13 ساعة وأربعٍ وأربعين دقيقة، بفارق 44 دقيقة عن مدة الصيام بنفس اليوم في جيبوتي، وتبلغ في اليوم الأخير من رمضان 14 ساعة وخمس وخمسين دقيقة بفارق يتجاوز ساعة ونصف مع جيبوتي في ذلك التاريخ.
يذكر أن دول المغرب العربي الأخرى، أي ليبيا والجزائر والمغرب، تتبع تونس من حيث طول المدة الزمنية للصيام.
جدول يبين ساعات الصيام في الدول العربية في رمضان 2023 مرتبة من الأقصر إلى الأطول
|
المدينة والدولة
|
عدد أقصر نهار في رمضان
|
عدد ساعات أطول نهار في رمضان
|
موروني - جزر القمر
|
13 سا، 21 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
13 سا، 5 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
جيبوتي - جيبوتي
|
13 سا، 25 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
13 سا، 45 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
مقديشو - الصومال
|
13 سا، 22 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
13 سا، 27 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
صنعاء - اليمن
|
13 سا، 23 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
13 سا، 45 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
الخرطوم - السودان
|
13 سا، 20 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
13 سا، 46 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
نواكشوط - موريتانيا
|
13 سا، 28 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا تماماً ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
الدوحة - قطر
|
13 سا، 29 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 13 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
دمشق - سورية
|
13 سا، 44 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 47 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
القدس - فلسطين
|
13 سا، 53 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 52 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
عمّان - الأردن
|
13 سا، 40 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 40 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
بيروت - لبنان
|
13 سا، 45 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 48 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
الكويت - الكويت
|
13 سا، 31 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 23 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
مسقط - سلطنة عمان
|
13 سا، 31 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 13 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
الرياض - المملكة العربية السعودية
|
13 سا، 29 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 11 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
|
13 سا، 30 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 13 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
المنامة - البحرين
|
13 سا، 30 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 17 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
بغداد - العراق
|
13 سا، 39 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 41 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
القاهرة - مصر
|
13 سا، 39 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 34 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
الرباط - المغرب
|
13 سا، 37 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 41 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
طرابلس - ليبيا
|
13 سا، 42 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 42 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
الجزائر - الجزائر
|
13 سا، 30 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 56 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
|
تونس - تونس
|
13 سا، 44 د ويوافق 23 آذار/ مارس 2023
|
14 سا، 55 د ويوافق 21 نيسان/ أبريل 2023
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