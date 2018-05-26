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شاهد مسلسل لدينا أقوال أخرى الحلقة 11
تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 08:00
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول مستشارة قانونية تتعرض لعدد من المشاكل بسبب حادث وقع لابنها.- اقرأ المزيد...
يسرا-
عمر زهران-
حازم إيهاب-
نجلاء بدر-
نهى عابدين-
عبدالرحيم حسن
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مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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