X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 11:19 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 13

تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 08:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.

- اقرأ المزيد...

يحيى الفخراني

-

ميرفت أمين

-

ندى موسى

-

لطيفة فهمي

-

أحمد مجدي

-

شيماء سيف

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 21
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 19
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 17
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 18
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 16
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 15
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 14
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 12
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 10
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 11
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 8
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 9
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 7
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 6
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 5
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 3
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 4
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 2
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 1
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 26
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 22
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 20
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 25
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 24
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 23
من عرب 48
ترامب يسحب تأييده لبيان

ترامب يسحب تأييده لبيان "مجموعة السبع" ويهاجم ترودو: "ضعيف وغير نزيه"

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

السعودية: مقتل 3 إثر سقوط قذيفة أطلقت من اليمن

السعودية: مقتل 3 إثر سقوط قذيفة أطلقت من اليمن

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

"القضية 4000" أولا.. نتنياهو يخضع للتحقيق مجددا بملفات الفساد

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

لافروف: لم نطلب العودة لمجموعة السبع

لافروف: لم نطلب العودة لمجموعة السبع

اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة

اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة

استعدادا للمونديال: إسبانيا تفوز على تونس بصعوبة

استعدادا للمونديال: إسبانيا تفوز على تونس بصعوبة

استعدادا للمونديال: فرنسا تقع بفخ التعادل أمام أميركا

استعدادا للمونديال: فرنسا تقع بفخ التعادل أمام أميركا

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

"الكابينيت" يبحث إمكانية التوصل لـ"تسوية سياسية" مع غزة

غزة تشيع شهداء

غزة تشيع شهداء "مليونية القدس"

نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

تركيا تتحصن بالجدران على طول الحدود مع سورية وإيران

تركيا تتحصن بالجدران على طول الحدود مع سورية وإيران

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين