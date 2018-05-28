X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 4:29 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 13

تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 13:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.

- اقرأ المزيد...

يحيى الفخراني

-

ميرفت أمين

-

ندى موسى

-

لطيفة فهمي

-

أحمد مجدي

-

شيماء سيف

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 26
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 27
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 21
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 19
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 18
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 16
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 17
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 14
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 15
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 12
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 10
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 11
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 8
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 9
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 6
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 7
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 5
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 3
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 4
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 2
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 1
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 24
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 23
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 28
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 25
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 22
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 20
من عرب 48
عقوبات أميركية على شركات إسرائيلية شاركت بهجوم سيبراني روسي

عقوبات أميركية على شركات إسرائيلية شاركت بهجوم سيبراني روسي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

استشهاد أبو القيعان: تفاصيل جديدة تفضح عنف الشرطة الدموي

الشاباك يعلن أن حادثة العفولة

الشاباك يعلن أن حادثة العفولة "عملية طعن"

مسؤول إيراني يُحذّر كيم: ترامب قد يلغي الاتفاق النّووي

مسؤول إيراني يُحذّر كيم: ترامب قد يلغي الاتفاق النّووي

فلسطينيون

فلسطينيون "وطنيون" في خدمة نتنياهو وليبرمان وترامب

قمة ترامب – كيم: تطوير علاقات ونزع النووي

قمة ترامب – كيم: تطوير علاقات ونزع النووي

انتخابات 2018: التجمع يدعو لقائمة موحدة في الرملة

انتخابات 2018: التجمع يدعو لقائمة موحدة في الرملة

مصرع 36 عربيا في حوادث الطرق منذ مطلع 2018

مصرع 36 عربيا في حوادث الطرق منذ مطلع 2018

توفير كل امتحانات البجروت باللغة العربية

توفير كل امتحانات البجروت باللغة العربية

بالأرقام: من المنتخب الأوفر حظا لحصد كأس العالم؟

بالأرقام: من المنتخب الأوفر حظا لحصد كأس العالم؟

يومان على المونديال: حققا البطولة في عهد لاعب ومدرب

يومان على المونديال: حققا البطولة في عهد لاعب ومدرب

70 عاما على النكبة: صمود القدس الشريف 1948 (3/18)

70 عاما على النكبة: صمود القدس الشريف 1948 (3/18)

غباي: لن أتنازل عن رئاسة العمل لصالح غانتس

غباي: لن أتنازل عن رئاسة العمل لصالح غانتس

حكيم يستقيل من بلدية الناصرة: لا يمكن العمل مع علي سلّام

حكيم يستقيل من بلدية الناصرة: لا يمكن العمل مع علي سلّام

استبدال بؤرة استيطانية بمستوطنة: هدم 15 مبنى في

استبدال بؤرة استيطانية بمستوطنة: هدم 15 مبنى في "نتيف هأفوت"

مناورات مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني

مناورات مشتركة لسلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني

جلجولية: إخطارات بإخلاء أراض لمخطط سكة حديد

جلجولية: إخطارات بإخلاء أراض لمخطط سكة حديد

تقديرات استخبارية إسرائيلية: أضرار إيران الاقتصادية تفوق المتوقع

تقديرات استخبارية إسرائيلية: أضرار إيران الاقتصادية تفوق المتوقع