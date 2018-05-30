X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 15

تاريخ النشر: 25/06/2018 - آخر تحديث: 04:00

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة - اقرأ المزيد...

أحمد عز

-

أحمد العوضي

-

صبري فواز

-

أروى جودة

-

محمد جمعة

-

محمود حجازي

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 30
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 16
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 18
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 9
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 4
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 31
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 11
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 1
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 10
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 14
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 8
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 7
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 28
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 17
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 29
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 27
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 21
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 26
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 24
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 25
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 12
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 23
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 22
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 20
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 19
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 13
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 6
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 5
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 3
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 2
من عرب 48
إردوغان وتحالفه يحققان انتصارًا انتخابيا والمعارضة تشكّك

إردوغان وتحالفه يحققان انتصارًا انتخابيا والمعارضة تشكّك

اعتقال شرطي ومشتبهين من الطيبة بتهم الرشوة والإتجار بالمخدرات

اعتقال شرطي ومشتبهين من الطيبة بتهم الرشوة والإتجار بالمخدرات

اعتراض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

اعتراض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الاحتلال يزعم: عملية إطلاق نار جنوب بيت لحم

الاحتلال يزعم: عملية إطلاق نار جنوب بيت لحم

كولومبيا تقصي بولندا من نهائيات كأس العالم

كولومبيا تقصي بولندا من نهائيات كأس العالم

بوّابة المستوطنين لاقتحام الأقصى

بوّابة المستوطنين لاقتحام الأقصى

سعيٌ دولي لتوسيع مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

سعيٌ دولي لتوسيع مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ليبيا: إنقاذ 361 مهاجرًا غير شرعي قبالة الشواطئ الشمالية

ليبيا: إنقاذ 361 مهاجرًا غير شرعي قبالة الشواطئ الشمالية

نابلس: مستوطنون يحرقون 300 شجرة زيتون

نابلس: مستوطنون يحرقون 300 شجرة زيتون

تحليل خاص: كيف كسر البرازيليون صمود الكوستاريكيين؟

تحليل خاص: كيف كسر البرازيليون صمود الكوستاريكيين؟

اليابان والسنغال تفترقان بالتعادل بهدفين لكل منهما

اليابان والسنغال تفترقان بالتعادل بهدفين لكل منهما

الحكومة الإسرائيلية مولت عشرات المزارع الاستيطانية بالضفة

الحكومة الإسرائيلية مولت عشرات المزارع الاستيطانية بالضفة

ويليام يصل الأردن اليوم وفلسطين غدًا

ويليام يصل الأردن اليوم وفلسطين غدًا

"الشعب الفلسطيني لن يقايض حقوقه بإغراءات صفقة القرن المالية"

العراق: إعادة الفرز اليدوي للأصوات يقتصر على مناطق بها مزاعم تزوير

العراق: إعادة الفرز اليدوي للأصوات يقتصر على مناطق بها مزاعم تزوير

3 إصابات في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة

3 إصابات في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة

البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

البرلمان المصري يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

دبورية: مصرع علي نجار وأدهم رومي بحادث طرق قرب جنين

دبورية: مصرع علي نجار وأدهم رومي بحادث طرق قرب جنين