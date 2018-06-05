X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 7:32 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل طريق الحلقة 6

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 12:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم هذا تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج، فهل الاختلافات التي توجد بينهما - اقرأ المزيد...

عابد فهد

-

نادين نسيب نجيم

-

ختام اللحام

-

وفاء الموصللي

-

عبد الهادي الصباغ

-

نهلة عقل داوود

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل طريق الحلقة 26
شاهد مسلسل طريق الحلقة 22
شاهد مسلسل طريق الحلقة 23
شاهد مسلسل طريق الحلقة 24
شاهد مسلسل طريق الحلقة 20
شاهد مسلسل طريق الحلقة 21
شاهد مسلسل طريق الحلقة 18
شاهد مسلسل طريق الحلقة 19
شاهد مسلسل طريق الحلقة 15
شاهد مسلسل طريق الحلقة 16
شاهد مسلسل طريق الحلقة 12
شاهد مسلسل طريق الحلقة 13
شاهد مسلسل طريق الحلقة 14
شاهد مسلسل طريق الحلقة 9
شاهد مسلسل طريق الحلقة 10
شاهد مسلسل طريق الحلقة 7
شاهد مسلسل طريق الحلقة 8
شاهد مسلسل طريق الحلقة 5
شاهد مسلسل طريق الحلقة 2
شاهد مسلسل طريق الحلقة 3
شاهد مسلسل طريق الحلقة 4
شاهد مسلسل طريق الحلقة 1
شاهد مسلسل طريق الحلقة 30
شاهد مسلسل طريق الحلقة 27
شاهد مسلسل طريق الحلقة 29
شاهد مسلسل طريق الحلقة 17
شاهد مسلسل طريق الحلقة 11
شاهد مسلسل طريق الحلقة 28
شاهد مسلسل طريق الحلقة 25
شاهد مسلسل طريق الحلقة 20
من عرب 48
ترامب يعتقد: اتفاق إسرائيلي – فلسطيني سيتبع التفاهمات مع كوريا الشمالية

ترامب يعتقد: اتفاق إسرائيلي – فلسطيني سيتبع التفاهمات مع كوريا الشمالية

روسيا طلبت من إسرائيل عدم القصف بسورية بالمونديال

روسيا طلبت من إسرائيل عدم القصف بسورية بالمونديال

العيد في عكا: تذمر التجار ودعوات لتنشيط الحركة التجارية

العيد في عكا: تذمر التجار ودعوات لتنشيط الحركة التجارية

أسرى فتح بغزة يشرعون بخطوات احتجاجية لعدم صرف السلطة رواتبهم

أسرى فتح بغزة يشرعون بخطوات احتجاجية لعدم صرف السلطة رواتبهم

تقديم تصريح ادعاء عام ضد شاب قتل شقيقتيه بيافا

تقديم تصريح ادعاء عام ضد شاب قتل شقيقتيه بيافا

شهيد متأثرا بجراحه بغزة يرفع عدد الشهداء إلى 128

شهيد متأثرا بجراحه بغزة يرفع عدد الشهداء إلى 128

اقتحامات واعتقالات بالضفة وبيانات تهديدية بالعروب

اقتحامات واعتقالات بالضفة وبيانات تهديدية بالعروب

ألمانيا تصادق على صفقة طائرات مسيرة إسرائيلية بمليار يورو

ألمانيا تصادق على صفقة طائرات مسيرة إسرائيلية بمليار يورو

"عرب 48" يطلق موقعا خاصا لمونديال 2018

اليوم: انطلاق مونديال 2018 وسط ترقب الملايين

اليوم: انطلاق مونديال 2018 وسط ترقب الملايين

كوبر: لسنا منتخب محمد صلاح!

كوبر: لسنا منتخب محمد صلاح!

خاص |

خاص | "معتقلو الفسحة" شهادة من ظلم الدّولة المصرية

ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم

ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم "كارثة نووية"

ارفعوا العقوبات: أربعون معتقلًا و١٠ جرحى في قمع الأمن الفلسطيني برام الله

ارفعوا العقوبات: أربعون معتقلًا و١٠ جرحى في قمع الأمن الفلسطيني برام الله

الأمم المتحدة تسقط اقتراحا أميركيا وتدين إسرائيل بشأن غزة

الأمم المتحدة تسقط اقتراحا أميركيا وتدين إسرائيل بشأن غزة

مقتل 16 منشقا من فارك على حدود كولومبيا مع فنزويلا

مقتل 16 منشقا من فارك على حدود كولومبيا مع فنزويلا

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة