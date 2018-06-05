تبقى 00:00 ساعة للإفطار
شاهد مسلسل طريق الحلقة 7
تاريخ النشر: 26/06/2018 - آخر تحديث: 16:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم هذا تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج، فهل الاختلافات التي توجد بينهما - اقرأ المزيد...
عابد فهد-
نادين نسيب نجيم-
ختام اللحام-
وفاء الموصللي-
عبد الهادي الصباغ-
نهلة عقل داوود
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
#مسلسلات رمضان 2018 # جودة عالية # مسلسل طريق # طريق الحلقة 7 # مشاهدة أونلاين # hd #HD # مشاهدة بدون تحميل # مسلسلات # رمضان 2018 # رمضان # مسلسلات 2018 #عابد فهد # نادين نسيب نجيم # ختام اللحام # وفاء الموصللي # عبد الهادي الصباغ # نهلة عقل داوود #طريق
من عرب 48