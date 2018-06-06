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شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 21

تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 22:00

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة - اقرأ المزيد...

أحمد عز

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أحمد العوضي

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صبري فواز

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أروى جودة

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محمد جمعة

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محمود حجازي

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 26
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 24
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 11
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 28
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 27
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 25
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 12
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 23
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 22
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 20
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 19
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 18
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 17
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 16
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 15
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 14
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 13
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 10
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 9
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 8
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 7
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 6
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 5
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 4
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 3
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 2
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 1
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