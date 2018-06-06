X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 10:22 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 21

تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 09:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين - اقرأ المزيد...

محمد هنيدي

-

هنا شيحة

-

ليلى عز العرب

-

نهى صالح

-

نجوى فؤاد

-

سلوى محمد علي

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 22
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 20
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 29
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 27
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 26
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 24
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 19
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 23
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 17
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 18
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 16
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 14
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 15
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 11
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 10
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 8
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 9
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 6
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 7
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 4
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 5
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 2
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 3
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 1
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 12
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 13
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 28
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 25
من عرب 48
تحالف السعودية يشرع بهجوم عسكري على الحديدة باليمن

تحالف السعودية يشرع بهجوم عسكري على الحديدة باليمن

ليبرمان يحرض لإسقاط حكم حماس ويقيد إدخال الهيليوم لغزة

ليبرمان يحرض لإسقاط حكم حماس ويقيد إدخال الهيليوم لغزة

مظاهرات بنابلس ورام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة

مظاهرات بنابلس ورام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة

وفد أميركي يتفقد الجدران والتحصينات مع سيناء وغزة

وفد أميركي يتفقد الجدران والتحصينات مع سيناء وغزة

ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم

ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم "كارثة نووية"

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن

كوشنر وغرينبلات يزوران المنطقة لبحث الإعلان عن "صفقة القرن"

مصدر مقرب من النظام:

مصدر مقرب من النظام: "تعزيز الدفاعات السورية المضادة للطائرات في الجولان المحتل"

تنسيق إماراتي إسرائيلي لـ

تنسيق إماراتي إسرائيلي لـ"صفقة القرن" ووقيعة بين الخليج وفلسطين

مونديال 2018: ميسي يخضع لفحص مفاجئ من فيفا!

مونديال 2018: ميسي يخضع لفحص مفاجئ من فيفا!

غريزمان: نمتلك القوة الضاربة لحصد كأس العالم

غريزمان: نمتلك القوة الضاربة لحصد كأس العالم

المثلث الجنوبي: 8 جرائم قتل قُيدت ضد مجهول!

المثلث الجنوبي: 8 جرائم قتل قُيدت ضد مجهول!

أرقام مُقلقة لإحصاءات عمالة الأطفال

أرقام مُقلقة لإحصاءات عمالة الأطفال

"ممر النكبة"... شارع في مدينة بيزون الفرنسية تضامنا مع الفلسطينيين

جنوب أفريقيا: تعليق عضوية مسؤولة بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل

جنوب أفريقيا: تعليق عضوية مسؤولة بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل

نتنياهو يقدم إفادته الأولى في

نتنياهو يقدم إفادته الأولى في "الملف 3000" في تحقيق استمر لـ5 ساعات

ترامب يبقي العقوبات على كوريا الشمالية ويوقف المناورات مع الجنوبية

ترامب يبقي العقوبات على كوريا الشمالية ويوقف المناورات مع الجنوبية

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه...

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه... "ذبحهما بسكين مُسننة حتى الموت"