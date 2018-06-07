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شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 22

تاريخ النشر: 07/06/2018 - آخر تحديث: 20:28

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة - اقرأ المزيد...

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محمود حجازي

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 20
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 23
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 11
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 21
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 19
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 18
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 17
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 16
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 15
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 14
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 13
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 12
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 10
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 9
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 8
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 7
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 6
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 5
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 4
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 3
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 2
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 1
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