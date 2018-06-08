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شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 24
تاريخ النشر: 11/06/2018 - آخر تحديث: 20:00
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة - اقرأ المزيد...
أحمد عز-
أحمد العوضي-
صبري فواز-
أروى جودة-
محمد جمعة-
محمود حجازي
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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