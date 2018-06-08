شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 24

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين - اقرأ المزيد...