X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 10:17 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 24

تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين - اقرأ المزيد...

محمد هنيدي

-

هنا شيحة

-

ليلى عز العرب

-

نهى صالح

-

نجوى فؤاد

-

سلوى محمد علي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 21
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 20
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 23
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 22
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 19
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 18
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 17
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 16
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 15
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 14
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 13
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 12
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 11
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 10
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 9
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 8
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 7
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 6
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 5
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 4
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 3
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 2
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 1
من عرب 48
الاحتلال يعلن حالة تأهب وغزة تستعد لمليونية القدس

الاحتلال يعلن حالة تأهب وغزة تستعد لمليونية القدس

"العمل" يجري اتصالات مع غانتس لترشيحه لرئاسة الحكومة

سورية: مقتل 18 مدنيا في قصف جوي

سورية: مقتل 18 مدنيا في قصف جوي

غواتيمالا: ارتفاع حصيلة ضحايا فويغو إلى 109 و 200 مفقود

غواتيمالا: ارتفاع حصيلة ضحايا فويغو إلى 109 و 200 مفقود

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

يافا: العثور على سيدة مقتولة طعنًا داخل شقتها

يافا: العثور على سيدة مقتولة طعنًا داخل شقتها

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

في الحروب التجارية؛ الانسحابات التكتيكية والقواعد العسكرية

في الحروب التجارية؛ الانسحابات التكتيكية والقواعد العسكرية

الأردن: الرزاز يسحب مشروع قانون الضريبة المثير للجدل

الأردن: الرزاز يسحب مشروع قانون الضريبة المثير للجدل

ميسي لا يحب رؤية نيمار بقميص ريال مدريد

ميسي لا يحب رؤية نيمار بقميص ريال مدريد

راموس: سندافع عن شعار إسبانيا بشرف

راموس: سندافع عن شعار إسبانيا بشرف

إسرائيل: بين المقاطعة وتصدير الأمن

إسرائيل: بين المقاطعة وتصدير الأمن

نتنياهو زاعمًا عن المتظاهرين الغزيين: ليسوا عزلا

نتنياهو زاعمًا عن المتظاهرين الغزيين: ليسوا عزلا

بوتين: لن نسحب كل قواتنا من سورية

بوتين: لن نسحب كل قواتنا من سورية

الرزاز يتعهد بسحب قانون الضريبة بعد اليمين الدستورية

الرزاز يتعهد بسحب قانون الضريبة بعد اليمين الدستورية

عشيّة يوم القدس: الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

عشيّة يوم القدس: الاحتلال يُمدّد منع سفر الشيخ عكرمة صبري

نتنياهو: الأسد

نتنياهو: الأسد "لم يعد محصّنا"

56 أسيرةً فلسطينية بسجني الدامون والشارون في معاناةٍ مستمرة

56 أسيرةً فلسطينية بسجني الدامون والشارون في معاناةٍ مستمرة