X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 8:21 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 24

تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 10:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين - اقرأ المزيد...

محمد هنيدي

-

هنا شيحة

-

ليلى عز العرب

-

نهى صالح

-

نجوى فؤاد

-

سلوى محمد علي

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 23
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 19
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 17
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 18
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 16
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 15
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 14
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 13
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 12
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 10
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 11
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 8
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 9
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 6
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 7
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 4
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 5
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 2
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 3
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 1
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 26
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 20
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 21
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 22
شاهد مسلسل أرض النفاق الحلقة 25
من عرب 48
العليا تنظر اليوم بالتماس لمنع إخلاء 70 أسرة فلسطينية من سلوان

العليا تنظر اليوم بالتماس لمنع إخلاء 70 أسرة فلسطينية من سلوان

مناورة عسكرية مفاجئة بالجولان المحتل

مناورة عسكرية مفاجئة بالجولان المحتل

تسليم عراقي يشتبه بقتله فتاة يهودية لألمانيا

تسليم عراقي يشتبه بقتله فتاة يهودية لألمانيا

محاولة لدهس جنود بطولكرم والاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة

محاولة لدهس جنود بطولكرم والاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة

طائرة زعيم كوريا الشمالية تحط بسنغافورة

طائرة زعيم كوريا الشمالية تحط بسنغافورة

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

السعودية: مقتل 3 إثر سقوط قذيفة أطلقت من اليمن

السعودية: مقتل 3 إثر سقوط قذيفة أطلقت من اليمن

"إن بي سي" تكشف عن استعدادات الأميركيين للتجسس الصيني بسنغافورة

بريطانيا: قانون يقضي بكشف الشركات لرواتب مدراءها

بريطانيا: قانون يقضي بكشف الشركات لرواتب مدراءها

مدرب تونس: تلقينا هزيمة مريرة لكنها مشرفة

مدرب تونس: تلقينا هزيمة مريرة لكنها مشرفة

تيتي يرد على إمكانية تدريب ريال مدريد

تيتي يرد على إمكانية تدريب ريال مدريد

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

تركيا تتحصن بالجدران على طول الحدود مع سورية وإيران

تركيا تتحصن بالجدران على طول الحدود مع سورية وإيران

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

"القضية 4000" أولا.. نتنياهو يخضع للتحقيق مجددا بملفات الفساد

"الكابينيت" يبحث إمكانية التوصل لـ"تسوية سياسية" مع غزة

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية