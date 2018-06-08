شاهد مسلسل الحب الحقيقي الجزء الثاني الحلقة 24

ملخص القصة:

بعد معاناة (نورا) بسبب حبيبها السابق (رامي) الذي بقى على مقربة منها في المزرعة حيث عمل متخفيًا لدى زوجها (راكان) تقرر (نورا) أن تعيش بسلام مع زوجها في - اقرأ المزيد...