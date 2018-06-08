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شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 24
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 12:00
ملخص القصة:
تدور احداث المسلسل حول التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال الخمسة عقود من الزمان، حيث يرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض المجتمع.- اقرأ المزيد...
ناصر القصبي-
عبد اﻹله السناني-
عبدالعزيز السكيرين-
ريماس منصور-
عبدالله المزيني-
سناء بكر يونس
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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