شاهد مسلسل الهيبة العودة الحلقة 24

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل بعد أن يتم قتل (عليا) على يد أعداء الجبل، ثم يكبر ابنها وهدفه الثأر لوالدته، كما تتطرق الأحداث إلى حياة الذين يعيشون في الجبل وتجارة - اقرأ المزيد...