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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 24

تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.

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يحيى الفخراني

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ميرفت أمين

-

ندى موسى

-

لطيفة فهمي

-

أحمد مجدي

-

شيماء سيف

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 20
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 23
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 22
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 21
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 19
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 17
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 18
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 16
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 15
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 14
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 13
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 12
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 11
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 10
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 9
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 8
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 7
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 6
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 5
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 4
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 3
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 2
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 1
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