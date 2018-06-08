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شاهد مسلسل تانغو الحلقة 24
تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين رباعي من راقصي التانجو، يتحدثون فيها عن طريقة الحب وكيفية التعامل مع الحبيب، وكل واحد منهم يرى الحب بطريقته التي - اقرأ المزيد...
باسل خياط-
باسم مغنية-
دانا مارديني-
دانييلا رحمة
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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