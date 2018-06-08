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شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 24
تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول شابين تعيش أسرة كلًا منهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، لكن نتيجة لعدد من الظروف لا ينجحان في القيام بذلك، - اقرأ المزيد...
مصطفى خاطر-
أمير كرارة-
هالة فاخر-
محمد الصاوي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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