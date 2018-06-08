شاهد مسلسل سك على أخواتك الحلقة 24

ملخص القصة:

شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجاءة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية - اقرأ المزيد...