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شاهد مسلسل طايع الحلقة 24
تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن - اقرأ المزيد...
عمرو يوسف-
عمرو عبدالجليل-
محمود البزاوي-
سلوى محمد علي-
صبا مبارك-
محمد علي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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