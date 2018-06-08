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شاهد مسلسل طريق الحلقة 24

تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم هذا تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج، فهل الاختلافات التي توجد بينهما - اقرأ المزيد...

عابد فهد

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نادين نسيب نجيم

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ختام اللحام

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وفاء الموصللي

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عبد الهادي الصباغ

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نهلة عقل داوود

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل طريق الحلقة 23
شاهد مسلسل طريق الحلقة 22
شاهد مسلسل طريق الحلقة 21
شاهد مسلسل طريق الحلقة 20
شاهد مسلسل طريق الحلقة 20
شاهد مسلسل طريق الحلقة 19
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شاهد مسلسل طريق الحلقة 17
شاهد مسلسل طريق الحلقة 16
شاهد مسلسل طريق الحلقة 15
شاهد مسلسل طريق الحلقة 14
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شاهد مسلسل طريق الحلقة 11
شاهد مسلسل طريق الحلقة 10
شاهد مسلسل طريق الحلقة 9
شاهد مسلسل طريق الحلقة 8
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شاهد مسلسل طريق الحلقة 6
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شاهد مسلسل طريق الحلقة 4
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شاهد مسلسل طريق الحلقة 2
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