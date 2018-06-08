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شاهد مسلسل فارس وخمس عوانس الحلقة 24
تاريخ النشر: 08/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
ثلاث أخوات (الطبيبة البيطرية فتون ، فرح مضيفة الطيران التي تحب الفنون القتالية ، وفريحة المهووسة بالنجومية وبالمسلسلات التركية) وصلن إلى مرحلة العنوسة ، وتعيش معهن العمة (جميلة) - اقرأ المزيد...
عبدالمنعم عمايري-
جيني أسبر-
مرح جبر-
لينا دياب
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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