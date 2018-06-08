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شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 24

تاريخ النشر: 09/06/2018 - آخر تحديث: 15:43

ملخص القصة:

تدور الأحداث بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث يتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب. وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من - اقرأ المزيد...

أمير كرارة

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هالة فاخر

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فتحي عبدالوهاب

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سارة الشامي

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محسن منصور

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محمد لطفي

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 25
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 23
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 22
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 21
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 20
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 19
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 18
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 17
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 16
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 15
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 14
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 13
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 12
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 11
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 10
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 9
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 8
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 7
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 6
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 5
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 4
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 3
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 1
شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 2
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