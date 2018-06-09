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شاهد مسلسل الهيبة العودة الحلقة 25
تاريخ النشر: 09/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل بعد أن يتم قتل (عليا) على يد أعداء الجبل، ثم يكبر ابنها وهدفه الثأر لوالدته، كما تتطرق الأحداث إلى حياة الذين يعيشون في الجبل وتجارة - اقرأ المزيد...
تيم حسن-
نيكول سابا-
رفيق علي أحمد-
عبدالمجيد مجذوب
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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