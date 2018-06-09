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شاهد مسلسل قانون عمر الحلقة 25

تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 10:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

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حمادة هلال

-

حسن عبدالله

-

حجاج عبد العظيم

-

لقاء سويدان

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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