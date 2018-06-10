شاهد مسلسل أيوب الحلقة 26

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسبة، وبالفعل يصبح موظف في بنك، لكن بعد فترة من العمل يتم تدبير مكيدة له، تتسبب في دخوله السجن - اقرأ المزيد...